Яке запитання може припинити будь-яку суперечку за кілька секунд: корисний психологічний трюк

Суперчки є частиною міжособистісних стосунків, тому їх не варто боятися, та якщо дискусія виходить із-під контролю, її необхідно припинити.

Психологи говорять, що немає нічого поганого в тому, щоб час від часу сперечатися, таким чином ви показуєте, що людина та її думка важлива для вас. Однак потрібно мати навик конструктивного вирішення дискусійних питань, щоб суперечка не затягувалася й не переростала у конфлікт.

Яке запитання може припинити будь-яку суперечку: поради психологів

Покінчити з цим можна досить легко, треба просто спитати себе: "Чи буде його/її поведінка турбувати мене через рік?"

Якщо ви можете відповісти на запитання словом "ні", суперечку слід визнати безглуздою, негайно припинити її та помиритися.

Та якщо ви відповісте на запитання словом "так", тоді вам разом із вашим опонентом слід попрацювати над проблемою, щоб вирішити її. Бо ця суперечка може перерости у конфлікт і зіпсувати стосунки між вами.

Психологи також рекомендують ставити це запитання вголос, щоб ваш опонент також міг над ним подумати й самостійно прийняти рішення – чи потрібно йому продовжувати сперечатися з вами.

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