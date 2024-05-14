Прості, але ефективні "приманки" для бджіл: як збільшити кількість запилювачів на ділянці

Бджоли є важливою частиною екосистеми, вони сприяють різноманіттю рослин у саду. Однак їх присутність може зменшуватися через наявність шкідників та птахів. Чим можна залучити бджіл до саду?

Бджоли важливі запилювачі, завдяки яким ми отримуємо урожай, а рослини розростаються. Ці комахи переносять пилок від однією квітки до іншої, сприяючи формуванню плодів, а пізніше насіння.

Особливо важлива їхня роль для різноманітних сільськогосподарських рослин і культур, які забезпечують їжею людей та тварин. Якщо в вашому саду і на городі збільшиться кількість бджіл, урожай значно зросте. Адже більше опилення означає більше плодів та насіння.

Насамперед, бджіл приваблюють різноманітні квіти та квітучі кущі. Тому обов'язково посадіть в саду багато квітів, особливо тих, які відрізняються яскравими кольорами чи сильним ароматом: м'ята, лаванда, соняшник, айстри, маки, рудбекія, волошки, маргаритки.

Також бджоли потребують доступу до води. А тому варто розмістити пляшки чи невеликі контейнери з водою по всьому периметру саду. Важливо, щоб рідина була завжди доступною, особливо у дні сильної спеки.

Шкідливими для бджіл та інших комах, які запилюють рослини, можуть бути хімічні пестициди. А тому слід використовувати природні та органічні методи для захисту культур від хвороб і шкідників.

Бджоли часто шукають місця для гніздування. Спробуйте розмістити в саду гнізда для цих комах. Матеріалом для гнізд можуть слугувати гілки, листя та деякі інші дерев'яні матеріали. Намагайтеся старанно доглядати за садом, щоб тут в різні пори року завжди квітнули квіти. Це забезпечить бджіл їжою протягом всього сезону.

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