Прості, але геніальні методи, щоб сорочка завжди залишалася на місці, а не сповзала вгору з-під штанів

Як зробити так, щоб сорочка не сповзала доверху / © Pixabay

Хоча суворі правила дрескоду зазвичай стосуються чоловіків, жінки теж можуть скористатися цими лайфгаками — або для власного комфорту, або щоб допомогти своїм чоловікам завжди мати акуратний та стильний вигляд.

Ось кілька простих, але надзвичайно ефективних способів зафіксувати сорочку та зберегти доглянутий вигляд від ранку до вечора.

Довжина має значення

Переконайтеся, що сорочка опускається щонайменше на 7–8 см нижче пояса. Що довший поділ, то краще сорочка тримається всередині штанів.

Правильна техніка заправлення

Заправляйте сорочку в розстебнуті штани, рівномірно розправляючи тканину навколо талії та акуратно підгинаючи зайве на спині. Це забезпечує гладкий силует і запобігає утворенню "бульбашок" біля пояса.

Лайфгак із майкою

Якщо носите майку, спочатку заправте її в нижню білизну, а вже потім — сорочку в штани. Тоді майка не буде вислизати й тягнути верхній шар. Головне — щоб її довжини вистачало для надійної фіксації.

Армійський метод

Ще один перевірений спосіб, який часто використовують військові та поліцейські — спеціальні еластичні стрічки з кліпсами для сорочки. Один кінець кріпиться до подолу сорочки, інший — до шкарпеток. Вся система ховається під штанами, але надійно фіксує сорочку і навіть утримує шкарпетки від сповзання.

Правильне застібання штанів

Під час застібання штанів переконайтеся, що ґудзик і блискавка розташовані на одній лінії. Це важливо не лише для комфорту, а й для охайного зовнішнього вигляду.