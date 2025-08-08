Прості кроки для прискорення ноутбука без ремонту

Ноутбук / © Freepik

Реклама

Фахівець з ремонту комп’ютерної техніки поділився простими порадами, які допоможуть повернути швидкодію ноутбука без дорогого ремонту.

Про це розповів експерт, відомий у TikTok під ніком @EricFixes.

За його словами, причиною гальмування часто є надмірне використання оперативної пам’яті непотрібними програмами.

Реклама

Насамперед варто перевірити «Диспетчер завдань» у Windows. Там можна побачити, які програми найбільше навантажують систему. У його випадку на пристрої клієнта майже всю пам’ять займали продукти McAfee, тож він видалив McAfee, McAfee Safe Connect і McAfee Security Scan Plus через Панель керування.

Після цього фахівець радить перейти до вкладки «Автозавантажувальні програми» і вимкнути всі непотрібні. Він звернув увагу на додаток під назвою Chrome без вказаного видавця, який виявився потенційно шкідливим, адже Google Chrome на ноутбуці не було встановлено.

Після таких кроків навантаження на пам’ять і процесор значно знижується, а пристрій починає працювати швидше.

Нагадаємо, раніше ми ми писали, що видання Real Simple надало корисні поради щодо того, як чистити клавіатуру правильно — без шкоди для пристрою, а також зробило велику інструкцію спеціально для читачів.