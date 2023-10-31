Простий копійчаний спосіб, щоб очистити каструлі зовні від нагару та жиру без зусиль

Не всі знають, що персоль - універсальний кисневий вибілювач можна використати не лише для прання та відбілювання речей, а й для чищення посуду, видалення забруднень з різноманітних поверхонь, наприклад, пластику, дерева. За його допомогою можна швидко очистити кухонний посуд.

Як швидко, без особливих зусиль почистити каструлю від накипу

Щоб не мучитись та не відшкрябувати каструлі від нагару та багаторічного жиру, можна скористатися перкарбонатом натрію або пересолю.

Для цього потрібно у каструлі більшого розміру закип'ятити воду.

Додати в киплячу воду пару ложок відбілювача.

Опустити туди забруднену каструлю, щоб вона у киплячому розчині покипіла. Можна накрити кришкою.

Як почистити каструлю від нагару

Через деякий час пригорілий жир та бруд буде сам відвалюватися та плавати у воді.

Щоб ретельно очистити посуд, можна поскребти стінки каструлі дерев'яною лопаткою.

Як почистити каструлю персолю від нагару

Після цієї процедури посуд стане чистим та блискучим, як новий.

Найголовніше, що ви таким чином заощадите купу часу, який зазвичай витрачаєте на відшкрябування нагару з посуду.

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