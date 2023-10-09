Простий трюк із мікрохвильовкою: як за 1 хвилину позбутися неприємного запаху на кухні

Ми дуже багато часу та уваги приділяємо приготуванню їжі. Це досить приємне заняття для багатьох, але воно супроводжується інколи вкрай стійкими неприємними запахами, які розповсюджуються по всій оселі. Смажене м’ясо, картопля, тушкована капуста – це дуже смачно й корисно, але таких запахів дуже важко позбутися навіть за хорошої вентиляційної системи. І відкриті вікна не допомагають, тим паче, в холодну пору року на довго їх відчиняти не можна. Втім, є нехитрий трюк з мікрохвильовою піччю, про який мало хто знає. За його допомогою можна швидко і надовго позбутися неприємних запахів у своїй оселі.

Як прибрати неприємний запах на кухні за допомогою мікрохвильовки

Ми всі звикли користуватися мікрохвильовою піччю для розігрівання їжі чи розморожування продуктів. Але піч ще може послужити як чудовий очищувач повітря. Все, що для цього потрібно, це одна паличка кориці чи шматочок цедри цитрусового фрукту. У такий спосіб ви позбудетеся будь-якого неприємного запаху в домі лише за 1 хвилину.

Що для цього потрібно зробити? Аби застосувати цей нехитрий спосіб, візьміть тарілку, придатну для використання у мікрохвильовці, покладіть на неї корицю або цедру. Потім увімкніть піч на максимальну потужність на 1 хвилину. Під час інтенсивного нагрівання кориця чи цитрус почнуть виділяти свій аромат. Потім відкривайте мікрохвильовку, і чудовий аромат наповнить всю вашу оселю.

Такий метод очищення повітря від неприємних запахів екологічний та безпечний, на відміну від хімічних. Оскільки кориця та шкірка цитрусових фруктів – натуральний нетоксичний продукт, який не залишає у повітрі жодних слідів чи небезпечних хімічних сполук. У такий спосіб ви швидко позбудетеся навіть найстійкіших неприємних запахів.

Як позбутися неприємних запахів на кухні: ще 5 перевірених засобів

Лимон та сода. Для того, щоб швидко нейтралізувати неприємні запахи, варто зробити на кухні лимонну пару. Розріжте навпіл 1 лимон, опустіть його в киплячу воду і поваріть протягом 10-ти хвилин. Для миттєвого ефекту можна додати 1 ст. ложку харчової соди.

Для того, щоб швидко нейтралізувати неприємні запахи, варто зробити на кухні лимонну пару. Розріжте навпіл 1 лимон, опустіть його в киплячу воду і поваріть протягом 10-ти хвилин. Для миттєвого ефекту можна додати 1 ст. ложку харчової соди. Сода та оцет. Щоб позбутися неприємного запаху на кухні, насипте у ємності окремо соду та оцет. Ці речовини чудово вбирають в себе всі сторонні запахи.

Щоб позбутися неприємного запаху на кухні, насипте у ємності окремо соду та оцет. Ці речовини чудово вбирають в себе всі сторонні запахи. Прочистіть раковину. Джерелом смороду на кухні може бути також засмічена раковина. Можна прочистити труби магазинним засобом, а можна зробити суміш для чищення самостійно з оцту та соди. Потрібно просто насипати півсклянки соди у злив, потім залити 200 мл оцту і закрити отвір пробкою. Через 2 години слід промити труби великою кількістю води.

Джерелом смороду на кухні може бути також засмічена раковина. Можна прочистити труби магазинним засобом, а можна зробити суміш для чищення самостійно з оцту та соди. Потрібно просто насипати півсклянки соди у злив, потім залити 200 мл оцту і закрити отвір пробкою. Через 2 години слід промити труби великою кількістю води. Чайні пакетики. Чай відмінно поглинає вологу та неприємні запахи. Тому під час приготування їжі можна розвісити пакетики з чаєм біля робочої зони. Для цього підійде будь який листовий чай, навіть самий дешевий.

Чай відмінно поглинає вологу та неприємні запахи. Тому під час приготування їжі можна розвісити пакетики з чаєм біля робочої зони. Для цього підійде будь який листовий чай, навіть самий дешевий. Саморобний ароматизатор. Окрім лимонного відвару з неприємним запахом упорається ароматизатор з яблук, кориці та гвоздики. Для цього потрібно поварити 10 хвилин на повільному вогні шкірки яблук та цитрусових, додавши корицю чи гвоздику.

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