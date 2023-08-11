Простий трюк, який стане в пригоді на кухні: як зробити так, щоб картопля зварилася швидше

Щоб зварити картоплю в мундирі потрібно витратити багато часу. Але кулінари придумали цікавий спосіб, який пришвидшує варіння.

Якщо вам потрібно відварити картоплю у мундирі, тобто бульби не можна надрізати чи позбавляти шкірки, для приготування салату чи іншої страви, можна спробувати один простий спосіб, який пришвидшує процес варіння. Вам на допомогу прийде звичайна зубочистка.

Що потрібно зробити з картоплею перед варінням

Перед тим, як відправити бульбу у киплячу воду, просто проткніть її зубочисткою в декількох місцях. Завдяки маленьким дірочкам, які з'являться, картопля звариться значно швидще.

Ви помітите, що час варіння картоплі, шкірка якої була пошкоджена зубочистками, зменшився на 10-15 хвилин. Інколи, це досить критично.

Чому потрібно брати саме зубочистку

Дехто вважає, що замість зубочистки бульби можна проколоти виделкою або ножом, вважаючи, що лайфгак спрацює і в такому разі. Звичайно картопля звариться швидше, але ви не зможете використати її для салату чи іншої страви.

Чому? Все дуже просто. З'явиться проблема у вигляді надто великих дірочко, через які під шкірку овоча потрапить надто багато рідини. Через це картопля стане водянистою, може сильно розваритися.

Ще один спосіб, як пришвидшити варіння картоплі

Якщо у вас не знайшлося під рукою зубочистки, можна спробувати ще один простий спосіб, який також пришвидшує процес варіння бульби.

Покладіть в каструлю шматочок вершкового масла. Коли він розплавиться від високої температури, то утворить на поверхні води пінку, яка буде перешкоджати випаровуванню. В результаті нагрівання відбудеться інтенсивніше, а картопля відвариться швидше.

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