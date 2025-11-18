Просто додайте лавровий лист до чаю: ви здивуєтеся, які корисні властивості має ця спеція

Лавровий лист. / © Фото з відкритих джерел

Лавровий лист - це набагато більше, ніж гарне доповнення до ваших страв. Ця рослина має заспокійливі властивості. Можливо, ви здивуєтеся, але лавровий лист може бути надзвичайно корисним під час заварювання чаю.

Якою ж біде користь для здоров'я трав'яного чаю з лавровим листям, повідомляє VOGUE Germany.

Трав'яний чай з лавровим листом має чимало переваг для нагого організму. Лаврове листя містить ефірні олії, антиоксиданти та таніни, антиоксидантні та заспокійливі властивості

Лавровий лист для травлення

Ця спеція містить ефірні олії та таніни, які не тільки сприяють травленню, але й можуть підтримувати функцію печінки та пригнічувати запалення.

Їхні спазмолітичні властивості допомагають розслабити шлунково-кишковий тракт, а це може бути особливо корисним після вживання жирної або важкої їжі, а також допомагають прискоренню обміну речовин.

Такий трав'яний чай також може полегшити печію та відомий своїми заспокійливими властивостями для шлунка.

Лавровий лист для сну

Лавровий лист містить сполуку під назвою ліналоол, яка має заспокійливу дію на нервову систему.

Чай з цією спецією може допомогти зняти напругу та зменшити внутрішній неспокій, сприяючи спокійному нічному сну. Цей ефект ще більше посилюється в поєднанні з ромашкою, а для найкращого розслаблювального напою перед сном можна додати трохи меду.

Лавровий лист для імунітету

Лавровий лист містить біологічно активні сполуки - такі як евгенол, мірцен та партенолід. Вони добревідомі своїми вираженими протизапальними і антисептичними властивостями.

Саме тому напій з додаванням лаврового листа також ідеально підходить для лікування сезонних захворювань, таких як застуда. Він також багатий на вітамін С та мінерали, такі як магній, залізо та кальцій, що зміцнюють імунну систему.

Лавровий лист для здоров’я серця

Поліфеноли та евгеноли, які містить спеція, діють як антиоксиданти – важливий захисний механізм для клітин та кровоносних судин.

Регулярне та помірне вживання чаю з лаврового листа може сприяти довгостроковому здоров'ю серцево-судинної системи. Кавеїнова кислота може протидіяти поганому холестерину та покращувати здоров'я серця. Чай з лаврового листа також має гарний вплив на регулювання балансу рідини та артеріального тиску.

