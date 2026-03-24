Але є прості способи тримати унітаз у бездоганному стані без важкої хімії та довгого тертя.

Щоб унітаз залишався свіжим, прибирайте його хоча б раз на тиждень. Це допомагає видаляти свіжі забруднення і не давати мінералам закріпитися на кераміці.

Для підтримки чистоти між прибираннями можна використовувати гель-диски або блоки для унітазу. Вони дезінфікують воду і додають приємний аромат, не даючи бактеріям накопичуватися.

Раз на місяць не забувайте промивати бачок та форсунки, щоб вода текла вільно і не утворювала осад із піску та іржі. А під час будь-якого прибирання обов’язково використовуйте гумові рукавички — захист рук від мікробів і хімії обов’язковий.

Чому з’являються жовті та руді плями

Жовті або коричневі затьоки — це не просто бруд. Найчастіше вони з’являються через жорстку воду, багату на кальцій і магній. Коли вода висихає, мінерали кристалізуються, утворюючи щільний наліт.

А червонуватий осад — це оксиди заліза. На такій шорсткій поверхні легко закріплюються бактерії та мікроскопічні грибки, що створює неприємний запах.

Домашні засоби, які реально працюють

Видаляти наліт не обов’язково дорогими хімікатами. Є потужні домашні способи, які справді діють.

Лимонна кислота

Природний розчинник кальцієвих відкладень. Насипте 2–3 пакетики на вологі стінки унітазу, залиште на ніч. Вранці все легко знімається щіткою.

Сода + лимонна кислота

Суміш шипить і розпушує товсті шари нальоту. Візьміть ⅓ склянки соди і ¼ склянки кислоти, нанесіть на забруднення, почекайте кілька годин, почистіть і змийте.

Оцет 9–14 %

Розчиняє жир і мінерали, ще й дезінфікує. Обприскайте унітаз пульверизатором або вилийте прямо в чашу після часткового зливу води, залиште на 30–40 хвилин, після чого зніміть наліт.

Під обідком накопичується найбільше сечового каменю і бактерій. Щоб почистити цю зону, змочіть серветки або паперові рушники оцтом і закладіть під обідок на годину. Потім зніміть їх і обробіть вузькою щіткою. Так ви повністю видаляєте наліт і джерела неприємного запаху.