Просто подивіться на хвостик: експерти розкрили легкий спосіб перевірки свіжості ковбаси

Як перевірити свіжість ковбаси

Копчені та напівкопчені ковбаси вже багато років залишаються улюбленим продуктом покупців. Вони приваблюють апетитним виглядом, насиченим ароматом і здатністю зберігатися довше, ніж інші м’ясні вироби. Однак фахівці попереджають, що саме ці якості іноді використовують недобросовісні виробники, щоб приховати прострочений товар чи низьку якість сировини.

Щоб надати ковбасі свіжішого вигляду, можуть застосовуватися різні хитрощі — від обробки оболонки олією до використання барвників та ароматизаторів. Проте є простий і надійний спосіб, який допоможе оцінити свіжість продукту прямо в магазині, достатньо уважно придивитися до хвостиків батона.

Хвостики — це місце, де оболонка збирається у складки й закручується. Якщо на цих ділянках видно білий наліт чи кристалики солі, це може означати, що ковбаса лежить на прилавку дуже довго. Причина в тому, що для надання блиску виробники часто змащують оболонку олією, але вона майже ніколи не потрапляє на хвостики, тож саме там першими з’являються ознаки псування продукту.

Цей метод підходить для перевірки варених, варено-копчених ковбас, а також сосисок і сардельок. Але для сирокопчених сортів, наприклад, сервелату, тонкий білий наліт є природним результатом ферментації й не свідчить про псування. У такому випадку варто звернути увагу на інші ознаки:

аромат ковбаси має бути приємним, з легкою пряною ноткою, без кислого чи гнилого запаху;

оболонка — ціла, без тріщин і цвілі;

м’якоть — пружна, а не м’яка чи липка.

Експерти нагадують, що навіть візуальний огляд, зокрема перевірка хвостиків, не гарантує ідеальної якості продукту, але допомагає уникнути несвіжої ковбаси.