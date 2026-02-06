Як зберігати картоплю до весни, щоб вона не проросла / © pexels.com

Щоб успішно зберігати картоплю, важливо розуміти біологічні процеси, що відбуваються в бульбах. Картопля має природний період спокою, після якого, за певних умов, починається проростання. Завдання — продовжити цей період, створюючи умови, несприятливі для раннього росту паростків.

Незвичайно, але звичайне яблуко — ефективний природний інгібітор проростання картоплі. Достатньо покласти одне або кілька яблук у ящик чи мішок із бульбами. Цей метод перевірений поколіннями та дає стабільний результат.

Роль етилену

Ефективність яблук пояснюється виділенням етилену — природного газу та фітогормону, що регулює ріст і розвиток рослин. Етилен уповільнює проростання бульб, запускаючи біохімічні реакції, які блокують утворення паростків. При цьому навіть кілька яблук виділяють достатньо етилену, щоб ефективно впливати на картоплю, не викликаючи негативних ефектів.

Оптимальні умови зберігання

Навіть із яблуком важливо забезпечити правильні умови:

Температура: від +2°C до +4°C. Занадто низькі температури призводять до замерзання, а високі (понад +7°C) стимулюють проростання. Вологість: 85–90% — щоб картопля залишалася пружною та соковитою. Темрява: світло стимулює утворення соланіну та зеленіння бульб, що шкодить смаку та безпеці.

Підготовка картоплі

Перед закладанням на зберігання:

Сортування: видаліть пошкоджені або хворі бульби.

Сушіння: кілька днів у тіні для загоєння дрібних пошкоджень.

Очищення: обережне видалення землі без травмування шкірки.

Інші природні помічники

Окрім яблук, допомагають:

Часник: пригнічує ріст мікроорганізмів і сповільнює проростання.

Сушені трави (м’ята, меліса, полин): відлякують комах і гризунів, надають приємний аромат сховищу.

Чого уникати

Не зберігайте картоплю разом із цибулею — її гази прискорюють проростання. Уникайте різких коливань температури. Не використовуйте герметичні поліетиленові мішки — вони сприяють накопиченню вологи та розвитку гнилі.

Сорти для тривалого зберігання

Пізні та середньопізні сорти картоплі з щільною шкіркою і низьким вмістом цукру найкраще підходять для довготривалого зберігання. Вибір правильного сорту значно підвищує шанси зберегти врожай у належному стані до весни.