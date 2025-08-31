Як правильно зберігати їжу в холодильнику / © www.freepik.com/free-photo

Багато хто думає, що економія потребує купівлі нової техніки, але насправді достатньо правильно розташувати холодильник і грамотно укладати продукти, щоб витрати на електроенергію зменшилися в рази. Розповідаємо, де правильно ставити холодильник, як зменшити його навантаження та які прості правила допоможуть продовжити життя техніки й зекономити на рахунках за світло.

Чому холодильник може з’їдати більше електроенергії

Якщо теплообмін утруднений, компресор змушений працювати довше.

Коли продукти щільно утрамбовані, холод циркулює погано.

Якщо поруч із холодильником стоїть плита чи батарея, пристрій перегрівається і витрачає більше енергії.

Неправильний догляд — брудні решітки й обмерзла морозильна камера, теж збільшує споживання.

У наслідку — захмарні рахунки за світло і швидкий знос деталей.

Куди та як поставити холодильник, щоб він споживав менше електроенергії

Не закривайте вентиляційні решітки на задній панелі. Вони відповідають за відведення тепла, і якщо перекрити вихід повітря, компресор працюватиме з подвійним навантаженням.

Залишайте щілини для вентиляції. Мінімум 5 см з обох боків і 10 см зверху. Це дозволить повітрю вільно циркулювати, а холодильник споживатиме менше електрики.

Ставте холодильник подалі від джерел тепла. Відстань до батареї, плити чи духовки має бути не менше 50 см. Інакше температура компресора зростає, і він починає намотувати більше кіловатів.

Як правильно зберігати продукти, щоб холодильник тягнув менше світла