Просто посипте це під кущ: малина дасть вдвічі більше ягід вже цього року

Як збільшити урожай малини / © pexels.com

Після зими малина ослаблена й гостро потребує живлення, але поспішати з добривами не варто. Спершу потрібно виконати базові весняні роботи.

Коли починати? Оптимальний час — квітень. Температура стабільно плюсова, на пагонах пробуджуються перші бруньки — сигнал до активних дій.

Обрізання — перший крок до щедрого врожаю. Видаляємо сухі, пошкоджені та слабкі пагони. Здорові гілки вкорочуємо на 15–20 см. Це дозволяє рослині направити сили на формування ягід, а не на підтримку ослаблених частин. Без обрізки кущ витрачає ресурси даремно — врожайність падає.

Захист від хвороб та шкідників. З теплом активізуються грибки та комахи. Обробку проводять, коли молоді листочки досягають близько 1 см. Використовують хелат міді або мідний купорос. Обприскувати краще вранці або ввечері, щоб уникнути опіків. Крім захисту, це ще й позакореневе підживлення.

Добриво — енергія для зростання. Після обрізання та обробки кущі потребують додаткового живлення. Весною особливо важливий азот: під кожен кущ — 20–30 г сульфату амонію або азофоски. Розподіляємо добриво на відстані 20–30 см від основи, де розташовані основні корені. Якщо ґрунт сухий — полийте, трохи розпушіть і знову зволожте.

Результат — щедрий урожай. Міцні, здорові пагони, великі, солодкі та соковиті ягоди — справжня радість для садівника. Дотримуючись цих простих весняних правил, ви подвоюєте шанси на багатий врожай.