Просто посипте у саду чорний перець і ви більше ніколи не будете використовувати хімію

Чорний перець.

Чорний перець - це не лише ідеальна при права до страв. Ви здивуєтеся, але його використання в саду може мати різноманітні корисні ефекти - від відлякування комах до дії антибактеріальних та протигрибкових властивостей.

Про це фахівці Week& розповіли виданню Express.

Садівникам радять розсипати чорний перець по своїх відкритих ділянках цього літа з кількох важливих причин. Чорний перець, який функціонує як природний пестицид, антибактеріальний засіб і захисник від пошкоджень, спричинених домашніми тваринами. Він може бути саме тим рішенням, яке вам потрібно для вирішення ваших садівничих проблем.

По-перше, чорний перець служить надзвичайно потужним природним засобом відлякування шкідників. На відміну від хімічних засобів від комах, він відлякує або знищує різних небажаних гостей, зокрема, гусениць та попелицю. Особливо ефективний такий захист проти попелиці, що п'є сік рослин. А ось чорний перець допомагає досягти смертності шкідника у 80%.

Перець також не забруднює ґрунтові води, не шкодить корисним комахам та тваринам, а також його можна спокійно використовувати впродовж усього розвитку рослини.

По-друге, антибактеріальні та протигрибкові властивості роблять чорний перець ідеальним захисником від цвілі, хвороб та гниття. Особливо в теплицях або приміщеннях зі значним поливом, але обмеженою вентиляцією.

Перець сліз змішати із ґрунтом рослини. Бактеріям буде важче рости як у ґрунті, так і всередині рослини. Рослина поглине сполуки чорного перцю, забезпечуючи додатковий захист.

чорний перець — джерело багатьох корисних речовин.