Просто посипте в саду чорний перець і ви більше ніколи не використовуватимете хімію для захисту рослин

Чорний перець – це не тільки ідеальна при праві до страв. Ви здивуєтеся, але його використання в саду може мати різноманітні корисні ефекти – від відлякування комах до дії антибактеріальних та протигрибкових властивостей.

Про це фахівці Week& розповіли виданню Express .

Садівникам радять розсипати чорний перець по своїх відкритих ділянках цього літа з кількох важливих причин. Чорний перець, що функціонує як природний пестицид, антибактеріальний засіб та захисник від ушкоджень, спричинених домашніми тваринами. Він може бути саме тим рішенням, яке вам потрібне для вирішення ваших садівницьких проблем.

По-перше, чорний перець є надзвичайно потужним природним засобом відлякування шкідників. На відміну від хімічних засобів від комах, він відлякує або знищує різних небажаних гостей, зокрема, гусениць та попелиці. Особливо ефективний такий захист проти попелиці, який п'є сік рослин. А ось чорний перець допомагає досягти смертності шкідника у 80%.

Перець не забруднює ґрунтові води, не шкодить корисним комахам та тваринам, а також його можна спокійно використовувати протягом усього розвитку рослини.

По-друге, антибактеріальні та протигрибкові властивості роблять чорний перець ідеальним захисником від плісняви, хвороб та гниття. Особливо у теплицях чи приміщеннях із значним поливом, але обмеженою вентиляцією.

Перець сліз змішати із ґрунтом рослини. Бактеріям буде важче рости як у ґрунті, так і всередині рослини. Рослина поглине з'єднання чорного перцю, забезпечуючи додатковий захист.

Нагадаємо, ми писали про те, що чорний перець є джерелом багатьох корисних речовин. Тому слід додати до свого щоденного раціону популярну спецію.