Просто потримайте п'ять хвилин в цьому розчині: як відчистити кухонну губку від жиру і бруду

Кухонну губку рекомендують міняти хоча б раз на два тижні, тому що в ній накопичується багато бактерій. Але є альтернатива.

Важливо запам'ятати, що засіб для миття посуду видаляє з поверхні кухонної губки лише частину бактерій. Тому вони продовжують накопичуватися всередині.

Звичайно, можна просто викинути стару губку у смітник і взяти нову. Але заощадливі господині знають один простий, але дієвий лайфгак, за допомогою якого можна очистити губку зовні і всередині. Після такого вона прослужить ще трішки довше.

Що ж це за такий альтернативий спосіб? Просто візьміть чотири літри звичайної води і додайте до неї одну склянку відбілювача. Ретельно розмішайте і покладіть туди кухонну губку.

Залишіть її в розчині хоча б на п'ять хвилин, а потім добре промийте чистою проточною водою, доки весь відбілювач не відмиється. Вода повинна стати прозорою — це дуже важливо.

Існують і інші прості способи, як очистити губку від жиру. Наприклад, дехто використовує звичайне господарське мило. Але в такому разі бактерії, які розмножуються і живуть всередині губки, не виведуться і будуть далі потрапляти на чисті тарілки та інший посуд.

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