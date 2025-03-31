Вібросейсмічні відлякувачі. Ці прилади допомагають позбутися кротів та мишей за допомогою вироблення низькочастотних звуків і вібрації. Тварини, що живуть під землею — кроти й польові миші, бояться цих звуків і коливань, намагаючись від них утекти. А ось людям ці сигнали жодних неприємностей не доставляють, бо вони їх просто не чують. Ці прилади працюють на великій площі, одного відлякувача вистачить, щоб відігнати кротів і польових мишей у радіусі 10 соток. Все, що треба зробити, щоб встановити відлякувач на своєму городі, це закопати прилад на ⅔ його довжини. Прилади не шкодять домашнім тваринам, тому за них можна не хвилюватися. Вмикаються сейсмічні відлякувачі самостійно, цей процес контролювати не потрібно. Їх можна придбати на спеціалізованих сайтах, у супермаркетах чи на ринках.