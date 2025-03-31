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Просто закопайте в землю цей предмет — і кроти та миші втечуть з вашого городу назавжди
Як позбутися польових мишей і кротів зі своєї ділянки гуманними способами: поради досвідчених господарів.
З настанням весни активуються польові миші й кроти, які завдають шкоди на городі, бо люблять викопувати та з’їдати посівний матеріал. Однак городники вже давно винайшли купу методів, щоб позбутися непроханих гостей зі своєї земельної ділянки. Розповідаємо, як прогнати мишей і кротів зі свого городу, не завдаючи їм шкоди.
Як прогнати кротів і мишей зі свого городу: поради досвідчених господарів
Вібросейсмічні відлякувачі. Ці прилади допомагають позбутися кротів та мишей за допомогою вироблення низькочастотних звуків і вібрації. Тварини, що живуть під землею — кроти й польові миші, бояться цих звуків і коливань, намагаючись від них утекти. А ось людям ці сигнали жодних неприємностей не доставляють, бо вони їх просто не чують. Ці прилади працюють на великій площі, одного відлякувача вистачить, щоб відігнати кротів і польових мишей у радіусі 10 соток. Все, що треба зробити, щоб встановити відлякувач на своєму городі, це закопати прилад на ⅔ його довжини. Прилади не шкодять домашнім тваринам, тому за них можна не хвилюватися. Вмикаються сейсмічні відлякувачі самостійно, цей процес контролювати не потрібно. Їх можна придбати на спеціалізованих сайтах, у супермаркетах чи на ринках.
Різкі запахи. Кроти й миші дуже чутливі до запахів, тому можна розкласти біля нірок ганчірки з різким запахом чи шматочки речовини. Ці шкідники не люблять запаху бензину, гасу, солярки, дьогтю, нафталіну та карбіду.
Квіти. Якщо посадити квіти з різким запахом на городі, то вони не лише милуватимуть око своєю красою, а й захищатимуть ділянку від непроханих гостей. Щоб позбутися кротів і польових мишей, можна посадити нарциси, чорнобривці та нігтики. Це саме той випадок, коли приємне й естетичне поєднується з корисним.