Просто зажміть одну кнопку: як пришвидшити заряджання телефона в декілька разів

Якщо ваш телефон надто довго заряджається, а ви хочете пришвидшити цей процес, спробуйте зажати всього лише одну кнопку.

Якщо ви зіткнулися з довгим заряджанням телефона, причиною цього можуть стати програми, які працюють у фоновому режимі. Однак цю проблему вирішити досить просто. І пристрій відразу почне заряджатися швидше.

Найпростіше, що ви можете зробити, це зажати бічну кнопку смартфона. Тобто кнопку, яка відповідає за включення і виключення пристрою. Якщо перед тим, як поставити телефон на заряджання, ви його вимкнете, то всі фонові процеси припиняться. Тому телефон почне заряджатися набагато швидше.

Якщо ви не хочете повністю вимикати пристрій, існує ще один варіант швидкого заряджання. Просто увімкніть режим "В літаку". Так ви на деякий час відключите всі бездротові технології, але деякими застосунками все ще зможете користуватися.

Як швидко зарядити телефон на 10 хвилин? Більшість сучасних смартфонів підтримують функцію "Швидкого заряджання". За допомогою технології смартфон можна досить швидко зарядити на 30-50%.

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