Як поміняти закордонний паспорт за кордоном / © pexels.com

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Якщо паспорт скоро стане недійсним, краще заздалегідь подбати про його заміну. Отримати новий документ можна без повернення в Україну — для цього працюють українські консульства, посольства та центри ДП «Документ» у різних країнах.

Розповідаємо, куди звертатися, які документи готувати та скільки часу може зайняти оформлення нового закордонного паспорта.

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Коли потрібно міняти закордонний паспорт

Термін дії українського закордонного паспорта залежить від віку власника. Дорослим його видають на 10 років, дітям до 16 років — на 4 роки.

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Після завершення цього строку документ стає недійсним. Користуватися ним для звичайних міжнародних поїздок уже не можна.

Втім, закінчення терміну дії — не єдина причина, через яку доведеться оформлювати новий паспорт. Заміна також потрібна, якщо:

у документі закінчилися вільні сторінки для віз;

паспорт пошкоджений і його дані неможливо прочитати;

у документі виявили помилки;

власник змінив прізвище або інші персональні дані.

Якщо дата завершення дії паспорта вже наближається, не варто чекати останнього дня. Запис до консульства може бути на кілька тижнів наперед, а виготовлення та доставка документа потребують додаткового часу.

Де оформити новий закордонний паспорт за кордоном

Українцям, які перебувають за межами країни, доступні два основні варіанти оформлення документа.

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Через посольство або консульство України

Подати заяву на виготовлення нового закордонного паспорта можна в українській дипломатичній установі країни перебування. Для цього потрібно записатися на прийом і прийти з необхідними документами.

Запис зазвичай здійснюється через електронну систему «е-Консул». Там можна вибрати потрібну послугу, знайти дипломатичну установу та перевірити доступні дати прийому.

Через центри ДП «Документ»

Ще один спосіб — звернутися до закордонних підрозділів паспортного сервісу. Такі центри працюють у низці країн, зокрема Польщі, Німеччині, Чехії, Іспанії, Італії та Словаччині.

У них можна подати документи на оформлення українського закордонного паспорта. Адреси центрів, графік роботи та умови прийому доступні на офіційному сайті ДП «Документ».

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Перед поїздкою до центру краще перевірити, чи надають там потрібну послугу та чи потрібно попередньо записуватися.

Які документи потрібні для заміни закордонного паспорта

Перелік документів залежить від обставин, через які людина оформлює новий паспорт. Проте в більшості випадків потрібно підготувати:

внутрішній паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;

закордонний паспорт, який потрібно замінити;

документи про зміну прізвища чи інших персональних даних, якщо такі зміни були;

підтвердження оплати відповідного збору.

У деяких випадках установа може попросити додаткові документи. Наприклад, якщо попередній паспорт загубили або він був пошкоджений.

Заяву-анкету зазвичай оформлюють безпосередньо під час прийому. Там же фотографують заявника та, якщо це передбачено процедурою, знімають відбитки пальців. Тому самостійно готувати фотографії для біометричного паспорта дорослим зазвичай не потрібно.

Якщо документ оформлюють дитині, список необхідних паперів буде іншим. Його варто заздалегідь уточнити в консульстві або паспортному сервісі.

Скільки часу чекати на новий закордонний паспорт

Українцям за кордоном варто враховувати, що отримання нового документа може зайняти кілька місяців.

Якщо подавати документи через посольство або консульство, оформлення паспорта може тривати до трьох місяців. До цього часу потрібно додати доставку готового документа з України до дипломатичної установи.

У центрах ДП «Документ» терміни залежать від процедури виготовлення та доставки до конкретної країни. Точнішу інформацію повідомляють під час подання документів.

Тому тим, хто планує відпустку, робочу поїздку або повернення до України, краще не відкладати заміну паспорта. Навіть якщо до завершення його дії ще є кілька місяців, варто вже дізнатися про найближчі дати прийому.

Скільки коштує заміна закордонного паспорта за кордоном

Єдиної ціни на оформлення закордонного паспорта для всіх країн немає. Сума залежить від того, куди саме звертається заявник.

У посольствах і консульствах України потрібно сплатити консульський збір. Його розмір визначається тарифами конкретної дипломатичної установи.

У центрах ДП «Документ» вартість складається з платежу за адміністративну послугу, бланк паспорта та сервісного обслуговування. Можуть бути й додаткові витрати, пов’язані з доставкою.

Перед оформленням варто перевірити актуальні тарифи на сайті обраної установи. Так можна уникнути неприємних сюрпризів під час оплати.

Чи можна подовжити термін дії старого закордонного паспорта

Під час воєнного стану в Україні діють особливі правила щодо продовження закордонних паспортів. За певних обставин термін дії документа можна продовжити на п’ять років.

Однак така можливість передбачена не для всіх випадків. Продовження застосовують, зокрема, коли немає можливості оформити новий паспорт або виникла нагальна потреба в терміновому виїзді за кордон.

Є ще один нюанс: не всі іноземні країни визнають паспорти з продовженим терміном дії. Через це можуть виникнути проблеми під час посадки на літак або перетину кордону.

Якщо плануєте подорож, заздалегідь перевірте вимоги країни призначення та авіакомпанії. За можливості краще оформити новий біометричний паспорт, щоб не залежати від особливих правил його визнання.

Чи можуть чоловіки за кордоном оформити новий паспорт

Чоловіки віком від 18 до 60 років також можуть оформити новий закордонний паспорт за межами України. Водночас під час подання документів враховуються вимоги щодо військового обліку.

У центрах ДП «Документ» військово-облікові дані перевіряють через державний реєстр. Тому приносити паперовий військово-обліковий документ у більшості випадків не потрібно.

Якщо інформації про заявника немає в реєстрі, передбачена процедура її внесення. Водночас проблеми з військово-обліковими даними можуть вплинути на можливість оформлення документа.

Перед зверненням чоловікам призовного віку варто перевірити актуальні вимоги на сайті установи, де планують подавати заяву.

Чи можна мати два закордонні паспорти одночасно

Так, українці можуть мати два чинні закордонні паспорти. Така можливість особливо зручна для тих, хто часто подорожує або оформлює візи.

Наприклад, один паспорт можна використовувати для поїздок, поки інший перебуває в консульстві для оформлення візи.

Водночас є обмеження: більше двох чинних закордонних паспортів громадянин України мати не може.

Якщо в старому документі залишилися чинні візи, повідомте про це працівника паспортного сервісу під час оформлення нового. У деяких випадках анульований паспорт із візою можна залишити у власника, але для перетину кордону він уже не підходить.

FAQ

Що робити, якщо закінчився термін дії закордонного паспорта за кордоном?

Потрібно звернутися до посольства або консульства України чи до закордонного центру ДП «Документ» і подати заяву на оформлення нового документа. Перед візитом варто перевірити, які документи потрібні та як записатися на прийом. Якщо паспорт уже недійсний, додатково з’ясуйте правила перебування та пересування в країні, де ви живете.

Як поміняти закордонний паспорт за кордоном і скільки чекати на новий?

Для заміни паспорта потрібно записатися на прийом до консульства через систему «е-Консул» або звернутися до центру ДП «Документ». З собою необхідно взяти внутрішній паспорт, старий закордонний паспорт та інші документи залежно від ситуації. Через консульство оформлення може тривати до трьох місяців, не враховуючи можливий час доставки готового документа.

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