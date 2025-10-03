Простий лайфгак: що покласти до морозилки, щоб зменшити витрати електроенергії

Холодильник / © pexels.com

Морозильники належать до найбільш енерговитратної побутової техніки, однак існують прості способи знизити рахунки за світло. Морозильна камера холодильника працює ефективніше, коли вона максимально заповнена.



Фахівець із заощаджень Сем Вілланс пояснює, що головні енерговитрати йдуть не на підтримання низької температури у морозильній камері, а на охолодження теплого повітря, яке потрапляє всередину під час відкривання дверцят. Якщо ж камера заповнена, обсяг теплого повітря зменшується, а вже охолоджені продукти допомагають швидко відновити потрібний температурний режим.

«Якщо у вас недостатньо продуктів у морозильній камері, щоб вона була повною, використання таких речей, як пакети на блискавці, наповнені водою, кубики льоду або навіть просто пакети з льодом, може допомогти запобігти потраплянню теплішого повітря. Ці предмети дешеві та ефективні», — розповів експерт.

Як зменшити споживання електроенергії холодильником?

За даними Industrial magazine, вщоб зменшити споживання електроенергії холодильником, варто дотримуватися кількох правил:

ставити холодильник подалі від джерел тепла (плита, батарея, пряме сонце);

залишати щонайменше 10 см відстані від стіни для вентиляції;

виставляти температуру в холодильнику на +4 °C, у морозилці — на -18 °C;

не ставити до камери гарячу їжу;

регулярно розморожувати морозильник, якщо немає системи автоматичного розморожування.

Чому небажано вішати магніти на холодильник?

Експерти застерігають: магнітики на дверцятах холодильника можуть погіршувати герметичність ущільнювача та впливати на електроніку. Крім того, гострі краї магнітів здатні залишати подряпини на поверхні, особливо якщо вона глянцева чи сталева.

До слова, більшість власників холодильників неправильно користуються регулятором температури, що призводить до надмірної вологості, утворення льоду та зростання рахунків за електроенергію. Експерти пояснюють: маленький циферблат (від 1 до 5) насправді контролює тривалість роботи компресора, а не безпосередньо холод.