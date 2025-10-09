Простий спосіб покращити когнітивні функції у літніх людей: що потрібно робити

Літні люди / © Pexels

Міжнародна група науковців дійшла висновку, що літні люди, які користуються інтернетом і цифровими технологіями, демонструють вищий рівень когнітивних здібностей та рідше страждають від депресії.

Результати дослідження опубліковано у виданні Journal of Psychiatric Research.

Вчені проаналізували дані масштабного китайського проєкту China Health and Retirement Longitudinal Study, учасниками якого були понад 9 тисяч мешканців 28 провінцій країни віком від 45 років.

Учасників розділили на дві групи — тих, хто регулярно користувався цифровими технологіями (перегляд новин, листування, відео, онлайн-ігри, фінансові сервіси), та тих, хто повністю обходився без інтернету.

Результати показали, що люди, які користуються цифровими технологіями, мали вищий рівень пам’яті та концентрації уваги, а також краще впорювалися з завданнями, що вимагають планування та багатозадачності.

В інших учасників, навпаки, частіше спостерігалися ознаки когнітивного зниження та виражені симптоми депресії.

Науковці наголосили, що результати дослідження підтверджують важливу роль цифрової грамотності в похилому віці.

У суспільстві, в якому значна частина спілкування та отримання інформації відбувається онлайн, невміння користуватися цифровими засобами веде до соціальної ізоляції, яка своєю чергою може посилювати депресивні розлади та прискорювати когнітивний спад.

