Простий трюк для тривалих перельотів: чому варто взяти з собою тенісний м'яч в салон літака

Тенісний м’яч / © pixabay.com

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Тенісний м’яч навряд чи першим спадає на думку під час зборів у відпустку. Однак цей простий предмет може стати в пригоді під час тривалого перельоту, особливо якщо доводиться багато годин поспіль сидіти в одному положенні.

Про це пише cotidianul.

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Невеликий м’яч можна використовувати для легкого масажу, щоб зменшити відчуття скутості та м’язового дискомфорту після тривалого сидіння. Крім того, фахівці радять під час довгих подорожей періодично рухатися та виконувати нескладні вправи на розтягування.

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Як використовувати тенісний м’яч у літаку

Під час тривалого перельоту через нерухоме сидіння в одному положенні може з’являтися відчуття скутості. Тенісний м’яч можна використати для легкого натискання на окремі ділянки тіла.

Ліцензована остеопатка та фахівчиня зі сну Трейсі Ханніган радить використовувати для цього також невеликий рушник. М’яч потрібно покласти посередині рушника та скрутити його так, щоб він залишався зафіксованим. Це дозволяє краще контролювати тиск і не дає м’ячу вислизнути.

М’яч можна обережно прокочувати по стегнах, ногах або в ділянці плечей. Тиск має бути комфортним і не викликати болю.

Перевага цього способу в тому, що його можна застосовувати навіть в обмеженому просторі літака. Тенісний м’яч легкий, компактний і майже не займає місця в ручній поклажі.

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Під час польоту корисно розминатися

Окрім тенісного м’яча, фахівчиня рекомендує пасажирам періодично виконувати легкі вправи на розтягування.

Наприклад, для розслаблення шиї можна повернути підборіддя в бік пахви та обережно нахилити голову, розтягуючи протилежний бік шиї.

Поперек також можна трохи розім’яти, не встаючи з крісла. Для цього потрібно схрестити ноги й трохи нахилитися вперед, ніби намагаючись дотягнутися ліктем до ноги, що лежить зверху.

Усі рухи слід виконувати повільно та без надмірних зусиль. Мета таких вправ — зменшити відчуття скутості, а не влаштувати повноцінне тренування під час перельоту.

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Лайфгак уже випробували мандрівники

Цей спосіб використовують не лише за рекомендаціями фахівців. Деякі мандрівники розповідають, що беруть тенісний м’яч із собою у тривалі поїздки.

Так, один користувач Reddit написав, що кладе м’яч біля основи хребта, поблизу куприка, коли доводиться довго сидіти. Інший користувач зазначив, що цей спосіб допомагає йому під час тривалих авіаперельотів.

Водночас особистий досвід інших людей не є універсальною медичною рекомендацією. Людям, які мають проблеми зі здоров’ям або відчувають постійний біль, перед використанням таких технік варто проконсультуватися з фахівцем.

Тенісний м’яч — не єдиний звичайний предмет, якому туристи знайшли несподіване застосування. Серед інших популярних лайфхаків — порада працівниці авіакомпанії KLM Естер Стуррус котити пляшку води під ліжком після заселення в готель. Так, за її словами, можна швидко перевірити, чи немає під ліжком сторонніх предметів, не нахиляючись і не заглядаючи безпосередньо під нього.

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