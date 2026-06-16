Простий трюк з рушником дозволить охолодити кімнату у спеку: що треба зробити

Спека / © Credits

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З наближенням літньої спеки, питання якісного сну стає особливо актуальним. Фахівці пропонують простий та економічний метод охолодження кімнати без використання кондиціонерів чи вентиляторів — за допомогою вологого рушника.

Про повідомляє Blikk.

За словами експерта компанії Best Heating Джона Лоулесса, суть методу полягає у природному процесі випаровування: коли тепле повітря з вулиці проходить крізь вологу тканину, воно охолоджується, перш ніж потрапити до приміщення. На відміну від техніки, цей спосіб не створює зайвого шуму, не потребує електроенергії та не піднімає пил, що є перевагою для алергіків.

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«Якщо ви відчините вікно та повісите перед ним вологий рушник або простирадло, змочене в холодній воді, температура в кімнаті може значно знизитися», — пояснює Джон Лоулесс.

Покрокова інструкція для охолодження приміщення:

Замочіть рушник у холодній воді. Важливо, щоб тканина була вологою, але не стікала водою, інакше повітря не зможе вільно проходити крізь неї, що призведе до підвищення вологості. Повісьте рушник перед відкритим вікном. Ефективність методу підвищується, якщо надворі є хоча б легкий вітерець. Для більшого охолодження можна розмістити додатковий вологий рушник на дверях кімнати, щоб забезпечити вільну циркуляцію повітря. Після того, як рушник висохне, його потрібно знову змочити холодною водою.

Експерт наголошує, що головною умовою ефективності є забезпечення вільної циркуляції повітря крізь вологий матеріал. Цей метод дозволяє підтримувати приємну прохолоду в кімнаті протягом ночі, не навантажуючи сімейний бюджет рахунками за електроенергію.

Нагадаємо, коли температура перевищує +30°C, хочеться носити якомога менше одягу. Але стилісти переконують, що секрет комфорту у спеку полягає не у кількості тканини, а у правильних фасонах і матеріалах.

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