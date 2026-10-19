Як зберегти тепло в оселі

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Навіть за увімкненого опалення в оселі може бути холодно через шпарини у вікнах і дверях, зношені ущільнювачі та неутеплені стики. Через них тепле повітря виходить назовні, а холодне проникає всередину, створюючи неприємні протяги. Щоб зробити дім комфортнішим узимку й зменшити втрати тепла, не обов’язково одразу витрачатися на нові вікна. Спочатку варто перевірити кілька місць, через які найчастіше проникає холод.

Раніше ми писали, як зберегти тепло в оселі, щоб було комфортно навіть у найлютіші морози.

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Як знайти місця, звідки в оселю проникає холод

Найчастіше протяги виникають біля віконних рам, під підвіконнями, у місцях прилягання дверей і на стиках балконних конструкцій. Перевірити їх можна в прохолодний день, повільно провівши рукою вздовж рам і дверних прорізів. Якщо відчувається рух холодного повітря, варто оглянути ущільнювачі та монтажні шви.

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Ще один спосіб — використати тонку смужку паперу: біля місця, де є рух повітря, вона може помітно коливатися. Не перевіряйте протяги відкритим полум’ям, особливо біля штор, меблів і легкозаймистих матеріалів.

Що зробити, щоб вікна та двері не пропускали холод

Перевірте гумові ущільнювачі. З часом гума у пластикових вікнах і дверях може втрачати еластичність, тріскатися або деформуватися. Через це стулка прилягає нещільно. Очистьте ущільнювачі від пилу, огляньте їхній стан і за потреби замініть пошкоджені елементи. Для догляду використовуйте засоби, рекомендовані виробником вікон.

Відрегулюйте віконні стулки. Якщо вікно погано зачиняється або між стулкою та рамою відчувається протяг, причиною може бути неправильне регулювання фурнітури. У такому разі допоможе налаштування притискання стулки. Не варто самостійно надмірно затягувати механізми: це може прискорити зношування ущільнювачів.

Установіть ущільнювальну стрічку на старі вікна. Якщо у квартирі дерев’яні рами, через невеликі шпарини холодне повітря може проникати навіть за зачинених вікон. Самоклейні ущільнювачі допомагають зменшити продування, якщо правильно підібрати їхню товщину та наклеїти на чисту суху поверхню. Вони не повинні заважати щільному зачиненню вікна.

Усуньте шпарини під дверима. Якщо холодне повітря надходить із під’їзду або неопалюваного коридору, допоможе дверний ущільнювач або спеціальний поріг. Для тимчасового рішення можна використовувати валик під двері. Це простий спосіб зменшити протяг без складного ремонту.

Перевірте зону під підвіконням. У місцях монтажу вікон іноді утворюються шпарини, через які надходить холодне повітря. Якщо є ознаки пошкодження монтажного шва, його потрібно належно відремонтувати. Саме маскування шпарини декоративною накладкою проблему не вирішить.

Як зберегти тепло в кімнатах узимку

Після усунення протягів можна зробити оселю комфортнішою за допомогою простих змін. Удень відкривайте штори на вікнах, куди потрапляє сонячне світло, а після заходу сонця закривайте їх, щоб зменшити втрати тепла через скло. Водночас не накривайте шторами радіатори повністю: це може перешкоджати поширенню теплого повітря по кімнаті.

Не притуляйте великі меблі впритул до батарей і регулярно очищуйте радіатори від пилу. Якщо за вікнами холодно, а підлога здається крижаною, допоможуть килими в зонах, де ви найчастіше ходите або відпочиваєте.

Також важливо провітрювати приміщення коротко й інтенсивно, а не тримати вікно постійно відчиненим у режимі мікропровітрювання в морозну погоду. Це допоможе оновити повітря без тривалого охолодження стін і меблів.

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Якщо ж після ущільнення вікон у кімнатах з’являється конденсат або підвищується вологість, не варто повністю відмовлятися від провітрювання. Надмірна вологість сприяє утворенню плісняви, тому важливо підтримувати баланс між збереженням тепла та вентиляцією.

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