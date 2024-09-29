Протипоказані після 50 років: стилісти назвали кольори волосся, які старять

Якщо ви хочете пофарбувати волосся після 50 років, не варто вибирати деякі кольори. Вони безнайдійно старять.

Якщо ви хочете пофарбувати своє волосся у віці 50 років чи старше, слід запам'ятати, що яскраво-рудий, чорний, жовтий блонд, а також будь-які неприродні кольори будуть додавати зайвого віку. Такі відтінки не лише старять та мають дивний вигляд, але й додатково підкреслюють всі почервоніння та зморшки на обличчі.

Існують й інші особливості, які потрібно знати до того, як ви вирішили змінити колір волосся в поважному віці. Наприклад, якщо ви не були від природи пекучою брюнеткою з чистою фарфоровою шкірою, краще уникати будь-яких занадто темних відтінків. Вони мають здатність додавати щонайменш 5-10 років.

Додатково чорний колір та інші темні відтінки підкреслюватимуть нерівності шкіри, зморшки, дефекти, яких після 50 вже чимало. Через це колір обличчя матиме тьмяніший вигляд.

Жовтий блонд 2025 року вже буде неактуальним. Але навіть, якби він залишався стильним, у віці 50 років про нього краще забути. Він має надто "дешевий" вигляд, а ще може зробити простачку з жінки, яка має навіть найбільш привабливу і незабутню зовнішність.

Не слід фарбувати волосся в яскраво-рудий, оскільки він одразу підкреслить всі почервоніння та червону сіточку, яка може з віком з'являтися на шкірі обличчя.

Краще уникати неприродніх кольорів, як-от червоні, рожеві, фіолетові, сині чи зелені. На дамах після 50 років вони матимуть безглуздий вигляд. Однак, кажуть стилісти, ви завжди можете використовувати ці відтінки як додаткові, якщо готові до експериментів. Наприклад, у меліруванні.

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