Протріть листя орхідеї лимонним соком з водою — ахнете від здивування: простий метод, а творить дива

Зазвичай орхідею підживлюють кореневим способом. Проте такі підживлення не завдли ефективні. Спробуйте зовсім іншу методику — і квіти скажуть вам "дякую".

Якщо ваша орхідея не хоче квітнути, хоча ви й намагаєтесь підживлювати її усіма відомими способами, спробуйте ще цей метод.

На думку фахівців, підгодівля з лимонним соком позитивно впливає на будь-яку орхідею. Але в цьому разі не потрібно підливати квітку, а лише протирати листя рослини.

Щоб приготувати корисний розчин, візьміть 1 л води і змішайте в ньому 1 ст. ложку лимонного соку (краще свіжевичавленого). Змочіть в цьому розчині ватний диск, а потім пройдіться по всій поверхні листків легкими рухами.

Насамперед, після цієї процедури листя набуде приємного глянцевого блиску. На ньому не залишиться жодних слідів пилу, бруду чи плям від води. Але додатково лимонний сік позитивно впливає на формування бруньок на квітконосах.

В лимонах міститься чимало корисних речовин, які потрібні орхідеям. Тому, як стверджують квітникарі, ви не лише отримаєте пишне квітіння, але й покращите імунітет рослини.

Таким методом листя достатньо протирати раз на місяць. Важливо пам'ятати, що на їх поверхні утворюється захисний шар, тому від частих підживлень краще відмовитися, щоб його не зіпсувати.

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