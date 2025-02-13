Проведіть по килиму цим предметом – пил та шерсть зникнуть, як і не було

Усі досвідчені господині вже знайомі з цим секретом. Розповідаємо, як легко і швидко відчистити килим від бруду та шерсті домашніх улюбленців.

Як швидко почистити килимове покриття: корисні поради

Якщо у вас вдома є килимове покриття і пухнастики, то вам напевно відомо, як важко буває позбутися шерсті. До того ж, на покритті постійно накопичується купа пилу, який з’являється просто нізвідки. Як же перемогти цю халепу?

Професійні клінери пропонують надійне і перевірене часом рішення – пемзу. Так, саме ту, за допомогою якої ми обробляємо свої п'яти. Суха пемза блискуче збирає шерсть у щільні грудки, які легко видаляються. Більше немає потреби витрачати купу часу на боротьбу з шерстю на килимі, достатньо провести пемзою кілька разів – і шерсть легко збереться.

Однак варто знати, що для чищення дивана чи крісел пемза не підійде, оскільки вона може пошкодити м'яку оббивку. Тут можна впоратися за допомогою кухонної губки, лише треба брати нову. Змочіть її водою й акуратно пройдіться по поверхні дивана. Досвідчені господині запевняють, що кращого способу для прибирання шерсті та пилу з оббивки, ніж цей, просто не існує.

Також для прибирання пилу й шерсті з килимових покриттів підійде волога мікрофібра. Просто пройдіться ганчіркою по поверхні, вона збере усю шерсть, волосся та пил. Такий простий трюк дозволить швидко впоратися з прибиранням без зайвого клопоту.

Варто враховувати, що ці методи не підходять для складних випадків, які потребують ретельного чищення килимів.

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