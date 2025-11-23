Що робити, якщо буде слизька підошва / © unsplash.com

Зимова ожеледиця щороку стає причиною сотень травм. Ковзкі тротуари, крижаний настил та непередбачувані спуски — усе це робить пересування вкрай небезпечним. Однак існує простий та бюджетний спосіб, який допоможе зробити підошву взуття значно стійкішою. Для нього потрібні лише ватна паличка і засіб, який є в кожному домі.

Що робити, щоб взуття не ковзало на слизьких дорогах

Найдієвіше допомагає суміш, яка створює на підошві шар шорсткості і підвищує зчеплення з льодом. Для її нанесення ідеально підходить звичайна ватна паличка, вона дозволяє рівномірно розподілити засіб навіть у важкодоступних місцях рельєфу підошви.

Потрібно взяти:

ватну паличку;

медичний спирт або антисептик на спиртовій основі;

щіпку дрібної солі за бажанням.

Як застосовувати.

Добре очистити й висушити підошву.

Змочити ватну паличку спиртом.

Рівномірно провести по всій поверхні підошви, особливо по гладких ділянках.

Дочекатися повного висихання, зазвичай 2-3 хвилини.

Для максимального ефекту можна повторити процедуру ще раз.

Якщо додати дрібку солі у спирт та нанести суміш ватним диском, утвориться легка антиковзка плівка, що тримається значно довше.

Цей метод працює завдяки тому, що спирт частково знежирює поверхню та залишає після висихання мікрошорстку текстуру. Саме вона забезпечує краще зчеплення з льодом. Ефект після такої процедури триматиметься до 3 тижнів.

Інші способи, які теж працюють