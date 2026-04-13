Провідна неділя або Фомина неділя 2026 року: що це за особливий день, чому його ще називають Антипасха

Антипасха 2026 року: коли, що це за свято

2026 року ця дата припадає на 19 квітня.

Антипасха — це не «протиставлення» Великодню, а його продовження. Це восьмий день після Воскресіння Христового, який завершує Світлу седмицю та знову повертає вірян до теми перемоги життя над смертю.

Назва «Фомина неділя» пов’язана з євангельською подією: саме цього дня Ісус Христос з’явився апостолу Фомі, який не повірив у Його воскресіння без доказів. Побачивши рани Спасителя, Фома остаточно утверджується у вірі.

Саме ця подія стала підставою для ще однієї назви — Фомина неділя, або Антипасха.

Провідна неділя: поминальний тиждень після Великодня

В українській традиції наступні дні після Фоминої неділі утворюють так званий Фомин тиждень, який у багатьох регіонах має поминальний характер.

Саме в цей період відбуваються проводи померлих, коли родини відвідують кладовища, моляться та вшановують пам’ять предків. Через це неділю також називають Провідною.

Красна гірка: давні весняні обряди та язичницьке коріння

Поряд із церковними традиціями існує й народний пласт святкування — Красна гірка. Це свято має дохристиянське походження та пов’язане з приходом весни, пробудженням природи й молодіжними гуляннями.

Святкування традиційно відбувалися на пагорбах — «гірках», які символізували висоту, початок нового циклу та життєву силу.

У народних звичаях цей день супроводжувався піснями, хороводами та обрядами, пов’язаними з молодістю та весняним оновленням. За етнографічними описами, зокрема Олекси Воропая, у цей період існували ритуали вибору «красної дівчини» — символу весни та краси.

Що дозволено робити на Провідну неділю

У день Антипасхи та протягом поминального тижня віряни традиційно:

відвідують могили померлих родичів;

замовляють поминальні служби (панахиди);

моляться за душі предків;

приносять до храму пожертви та милостиню;

діляться великодніми стравами з проханням про молитву;

беруть участь у богослужіннях і причасті.

Церква не встановлює суворих постових обмежень у цей день.

Що заборонено на Проводи

У народній та релігійній традиції існує низка застережень:

не варто проводити прибирання на кладовищах — дозволяється лише відвідування;

заборонено вживати алкоголь, особливо на цвинтарі;

не рекомендується важка фізична праця;

не слід починати нові справи;

не можна відмовляти у допомозі чи милостині.

Окремо наголошується: небажано брати на кладовище маленьких дітей і вагітних жінок, а також приносити штучні квіти — перевага надається живим.

Народні прикмети на Антипасху

З цим днем пов’язаний цілий ряд погодних і побутових прикмет:

цвітіння горобини віщує врожайний рік;

червоний світанок — до спекотного літа;

ясна погода — до теплого сезону;

дощ і прохолода — до холоднішого літа.

Також вважалося, що самотність у цей день — недобрий знак. Тому Антипасху традиційно проводили у родинному колі або серед громади, щоб забезпечити добробут і гармонію на весь рік.