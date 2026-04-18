Проводи-2026: священик пояснив, що не варто приносити на цвинтар і чому

Цього року Радониця (Проводи) в Україні припадає на 21 квітня — це дев’ятий день після Великодня. Цього дня прийнято відвідують кладовища та вшановують пам’ять про померлих родичів.

Часто на могили померлих несуть пластикові квіти і вінки. Втім, чи доречно це, розповів священик ПЦУ, військовий капелан Тарас Відюк у коментарі «Телеграфу».

Священик наголошує, що штучні букети шкодять екології, бо довго розкладаються та забруднюють ґрунт. Він радить обирати більш екологічні альтернативи.

«Ми, як християни, покликані шанувати пам’ять наших рідних з любов’ю до Бога і до Його створіння, Найкращою альтернативою є живі квіти, декоративні рослини в горщиках або сухі букети», — зауважив він.

Вшанувати пам’ять померлих родичів і близьких можна за допомогою лампадок, свічок. Однак також важливо вибирати екологічні варіанти, наголосив отець Тарас.

За його словами, під час відвідування кладовища у поминальні дні виразити повагу та любов до померлих допоможе духовна присутність. Головне на Радоницю — це молитва за померлих і спокійне вшанування пам’яті.

Що не варто приносити на кладовище

На Радоницю церква не встановлює чітких «канонічних заборон». ВтімЮ в українській традиції є речі, які не рекомендують приносити на кладовище.

Церква не підтримує традицію «розпивання на могилах». Алкоголь зміщує акцент із духовного на побутове. Також не варто перетворювати кладовище на місце для трапези. Звісно, їжа може бути символічною, але не застілля чи пікніки.

Окрім того, прикмети про те, що щось потрібно залишати на могилі для покійного, не мають християнського підґрунтя.

