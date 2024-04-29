Проженете землерийок з городу раз і назавжди: гуманний та ефективний метод

На перший погляд може здатися, що землерийки зовсім нешкідливі тваринки. Проте, вони можуть принести чимало шкоди ділянці, особливо городу.

Землерийки — зовсім невеликі гризуни, які можуть стати справжньою проблемою городу чи саду. Вони риють довгі тунелі та нори для життя, спричиняючи значні пошкодження рослин, що може навіть стати причиною загибелі всього урожаю. Однак, не варто вбивати цих тварин, адже існують гуманні способи, які допомагають позбутися землерийок раз і назавжди.

Який вигляд має землерийка і де вона живе

Землерийки (або Soricidae) — дрібні ссавці, які живуть переважно під землею. Їх можна назвати по-справжньому працьовитими тваринками. Вони допомагають розкласти у ґрунті органічний матеріал, покращуючи структуру землі. Однак, через їхню діяльність також страждають рослини. Землерийки копають багато нірок та тунелей, пошкоджуючи кореневу систему та спричинюючи обвали землі.

Як позбавитися від землерийки ефективно та гуманно

Не обов'язково використовувати шкідливі отрути, щоб позбавитися від землерийок. Цих гризунів можна відлякати і більш гуманними способами, захистивши свій сад та город від них.

Зокрема, ці ссавці є дуже чутливими до шуму та запахів. А тому, одним з найбільш ефективних методів прогнати їх зі своєї ділянки, є використання запахів шкідників. Киньте у нори чи тунелі землерийок котячі або собачі екскременти. Інстинктивно вони будуть боятися хижаків. Підійде також і коров'ячий гній, тухлі яйця чи гнила риба. Такі запахи дуже не сподобаються шкідникам. Проте, варто пам'ятати, що вони також можуть бути неприємними і вам. А тому останній метод слід використовувати з обережністю.

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