Прожили разом 75 років: подружжя зі США назвало правила, які зберегають стосунки десятиліттями

Подружжя з американського штату Огайо Мерілін і Генк Сайдруси відсвяткували 75-ту річницю шлюбу. Пара, яка прожила разом понад сім десятиліть, поділилася простими принципами, що, за їхніми словами, допомогли зберегти стосунки на все життя.

Про це повідомило видання Unilad.

Їхня історія почалася ще в підлітковому віці. 1951 року Мерілін було лише 16 років, а Генку — 19. Після втечі закохані переїхали до Каліфорнії. Згодом чоловіка призвали на корейську війну. Після завершення служби подружжя оселилося в Огайо, де створило сім’ю.

З часом Сайдруси виховали трьох дітей. Нині вони мають дев’ятьох онуків і шістнадцятьох правнуків.

3 березня подружжя відсвяткувало 75-ту річницю весілля. Розповідаючи про секрети тривалого шлюбу, Генк наголосив: «Можливість ділитися одне з одним рішеннями, які їм потрібно ухвалити, а не сперечатися про гроші та подібні речі».

Мерілін додала ще один принцип: робити одне для одного добрі речі та зосереджуватися на хороших рисах партнера. Вона радить не шукати недоліків, а намагатися помічати позитив.

Зворушливі слова про подружжя написала у Facebook їхня онука Катріна Робінсон. Вона назвала бабусю і дідуся прикладом того, що означає щодня обирати одне одного. За її словами, за десятиліття вони створили справжню сімейну спадщину, побудовану на терпінні, повазі, гуморі та взаємній підтримці.

Подібними порадами щодо шлюбу нещодавно ділився і американський актор Гаррісон Форд. Він жартома сказав, що секрет його 15-річного шлюбу з акторкою Калістою Флокхарт полягає в тому, що він не каже дружині, що їй робити.

