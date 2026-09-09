Приберіть це з-під троянд у вересні: проста дія захистить кущі від небезпечної хвороби

Як захистити троянди від чорної плямистості восени

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На початку осені троянди все ще можуть тішити пишним цвітінням, однак дощова погода створює сприятливі умови для поширення небезпечної грибкової хвороби. Щоб захистити кущі, садівникам радять регулярно прибирати одну звичну річ — опале листя.

Про це повідомило видання Express із посиланням на експертку Лінду Росс із Garden Clinic.

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Йдеться про чорну плямистість — грибкове захворювання, яке легко розпізнати за темними плямами на листі троянд. Його спори поширюються з водою, тому затяжні дощі та постійна волога можуть прискорити зараження рослин.

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Чому опале листя небезпечне для троянд

Особливу увагу варто приділяти листю, яке накопичується біля основи кущів. Якщо воно заражене, грибкові спори можуть зберігатися на ньому, а краплі дощу — переносити їх на здорові частини рослини.

Саме тому Росс радить видаляти не лише уражене листя з троянд, а й те, що вже опало на землю. Його не варто класти до компосту — краще викидати разом зі сміттям, щоб не створювати додаткового джерела поширення грибка.

Чорна плямистість зазвичай не призводить до негайної загибелі троянди, однак здатна суттєво її послабити. Через пошкодження листя рослина гірше фотосинтезує, може давати дрібніші квіти або майже припинити цвітіння. Ослабленому кущу також буде складніше пережити холодний сезон.

Як захистити троянди під час дощів

Садівникам радять хоча б раз на тиждень оглядати землю навколо троянд та прибирати опале листя й інше рослинне сміття. Особливо ретельно потрібно перевіряти ділянку безпосередньо під кущами.

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Додатково можна замульчувати ґрунт, а під час поливання спрямовувати воду під корінь, не змочуючи листя. Якщо троянди потребують обрізання, воно також може поліпшити циркуляцію повітря навколо куща та допомогти листю швидше висихати.

Такі прості заходи зменшують ризик поширення чорної плямистості та допомагають трояндам залишатися здоровими й продовжувати цвітіння восени.

Нагадаємо, якщо у вашому саду ростуть троянди, а сіль є в кухонній шафі, ви вже маєте все необхідне, щоб приготувати цю ароматну приправу та створити кулінарну алхімію.

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