Приберіть цей предмет зі спальні: він може бути головним збирачем пилу

Як позбутися пилу в спальні / © Credits

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Навіть після прибирання пил у спальні може досить швидко знову з’являтися на тумбочках та інших поверхнях. Однією з причин його накопичення може бути звичайний килим, особливо якщо значна його частина розташована під ліжком і рідко очищується пилососом.

Про це повідомило видання Tom’s Guide з посиланням на керівницю відділу контенту Bensons for Beds Джемма Генрі.

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Влітку проблема з пилом може ставати помітнішою через посилену циркуляцію повітря та активне використання кондиціонерів. Водночас у самій спальні є предмети, які добре збирають пил і тому потребують регулярного очищення.

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Одним із них є килим. Його часто використовують як елемент інтер’єру або для того, щоб приховати стару чи непривабливу підлогу. Великі килими нерідко частково розміщують під ліжком, через що до окремих ділянок складно дістатися пилососом. Саме там пил може накопичуватися між прибираннями.

«Килими, пледи, м’які меблі — усе це створює приємну та затишну атмосферу, але водночас вони чудово збирають пил. Якщо у вас серйозні проблеми або алергія, можливо, настав час переглянути свій вибір текстилю», — пояснила Генрі.

Що робити з килимом у спальні

Якщо килим залишається частиною інтер’єру спальні, у матеріалі радять обирати такий, за яким буде простіше доглядати. Наприклад, він може бути достатньо маленьким, щоб його можна було регулярно виносити та витрушувати.

Інший варіант — килим, який дозволено прати у пральній машині. Регулярне підтримання чистоти у спальні — головний спосіб боротьби з накопиченням пилу.

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Де ще накопичується пил у спальні

Особливу увагу радять приділяти постільній білизні. Її рекомендують прати раз на тиждень, особливо влітку. Це стосується також наволочок, покривал та інших м’яких предметів на ліжку. Не варто забувати й про чохол для матраца.

Ще одним місцем накопичення пилу можуть бути штори. Якщо саме їх використовують для затемнення кімнати замість жалюзі, їх також радять регулярно очищати. Під час відкривання та закривання штор накопичений на тканині пил може потрапляти на підлогу та інші поверхні.

Очищення потребує і матрац. Варто кожні кілька змін постільної білизни проходитися по ньому ручним пилососом.

Крім того, для спальні можна використовувати очищувач повітря. Такий пристрій може бути корисним для людей з алергією, власників собак, а також у кімнатах із килимовим покриттям.

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Нагадаємо, вапняний наліт в унітазі може бути складно відчистити звичайною щіткою. Впоратися зі стійкими відкладеннями допоможе засіб, який зазвичай використовують на кухні.

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