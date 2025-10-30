Прибирання без зусиль: 4 поради для ідеальної чистоти

Прибирання / © unsplash.com

Реклама

Забудьте про складне прибирання та дорогу хімію. Прості лайфхаки з содою, оцтом та кондиціонером допоможуть тримати в чистоті мийку, душову кабіну та матові фасади.

Про це розповіла блогерка Діана Гологовець.

Виявляється, душову кабіну не потрібно щотижня натирати від вапняного нальоту. Щоб зекономити час, достатньо дотримуватись одного простого правила.

Реклама

Після кожного прийому душу необхідно збирати залишки води зі скла та плитки спеціальним шкребком. Відсутність води запобігає накопиченню нальоту, який залишається через скупчення мінералів у жорсткій воді.

Відмити мийку з нержавіючої сталі до блиску можна звичайними содою та оцтом, які є на кожній кухні. Цей спосіб дозволяє уникнути агресивних хімічних засобів.

Соду потрібно насипати всередину мийки, тоді залити оцтом й залишити на кілька хвилин для реакції. Після цього мийка буде сяючою.

З акриловими мийками інша проблема — вони часто вбирають плями від їжі, і звичайний засіб для посуду не допомагає.

Реклама

Блогерка радить зробити розчин на основі соди та засобу для миття посуду. Цю суміш потрібно розмішати, нанести на меламінову губку і добре потерти мийку. Для кращого ефекту розчин можна залишити на кілька хвилин, а тоді змити водою. Цей лайфхак поверне мийці білосніжний вигляд.

Матові фасади на кухні виглядають стильно, але потребують особливого догляду, оскільки на них видно плями та сліди від пальців. Всю кухню можна протерти вологою серветкою для прибирання, яка не залишає розводів.

Якщо ж серветок немає, можна змочити мікрофібру у розчині води та кондиціонеру для білизни. Цей розчин ідеально підходить не лише для матових фасадів, але й для скла та дзеркальних поверхонь. Після такої обробки на поверхнях менше сідає пил.

Блогерка також дала пораду, як легко дістатися до верхніх шаф: мікрофібру можна одягнути на швабру й легко протерти верхні фасади.

Реклама

Нагадаємо, фахівці з прибирання радять мити підлогу лише теплою водою температурою близько 40–50°С. Гаряча вода може деформувати покриття, особливо лінолеум, і залишити липкий шар, а холодна — не впорається зі стійким брудом.

Для дезінфекції замість агресивної «хлорки» клінери рекомендують використовувати звичайний столовий оцет, який ефективно знищує бактерії та безпечний для дітей і тварин.