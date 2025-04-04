Прибирання до Великодня: що потрібно зробити, помилки, яких потрібно уникати

Прибирання перед Великоднем

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Великдень символізує оновлення та відродження, ретельне прибирання оселі перед цим світлим святом стає не просто традицією, а способом очистити простір від негативу та відкрити двері для нових починань. Щоб створити атмосферу чистоти та затишку, необхідно не лише навести порядок, помити вікна, тощо, але й позбутися речей, які більше не потрібні.

Фахівці радять позбавитись у квітні таких речей, щоб очистити простір.

Позбавляємося від непотрібного, аби звільнити простір:

Прострочені продукти та ліки:

Кухонні шафи та комори — це місця, де часто зберігаються продукти, термін придатності яких давно минув. Тому ретельна ревізія цих запасів є обов’язковою складовою весняного прибирання. Перегляньте всі полиці та ящики, позбавляючись від прострочених продуктів, а також від тих, які вже скоро зіпсуються.

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Продукти, які ще можна вживати, але термін їх придатності добігає кінця, варто поставити на передній план і включити до вашого плану харчування на найближчий тиждень.

Перегляньте аптечку, щоб позбутися ліків, термін придатності яких минув, адже їх використання може бути небезпечним для здоров’я. Ретельно огляньте всі тюбики та флакони, що зберігаються у вашій аптечці чи косметичці, і без жалю позбудьтеся тих, у яких закінчився термін придатності.

Сезонні речі:

Приберіть зимовий одяг та взуття, які вже не знадобляться до наступного сезону, щоб звільнити місце для весняних обновок.

З приходом тепла ми змінюємо важкі зимові ковдри та пледи на легкі варіанти з льону чи бавовни.

Ревізія засобів для прибирання:

Оскільки час перед Великднем — це час генерального прибирання, перегляньте вміст шафи з миючими засобами. Позбудьтеся від тих, які мають неприємний запах, дублікатів, про які ви забули, а також засобів, термін придатності яких давно минув.

Старі та непотрібні речі:

Квітень — чудовий час для того, щоб навести лад у шафі з постільною білизною, позбувшись від старих комплектів, які вже не радують око своїм виглядом.

Викиньте зламану побутову техніку, одяг з дірками, позбавтеся від тріснутого посуду

Непотрібні дрібниці:

Переберіть ящики та полиці, де можуть ховатися дрібні речі, які накопичилися з часом і створюють відчуття безладу.

Позбудьтеся непотрібних подарунків, які не приносять радості, а лише займають місце.

Приберіть залишки зимового декору, щоб звільнити простір для весняних прикрас.

Оновлення сезонного гардеробу:

Перш ніж відправити теплі речі, такі як светри та флісові куртки, на зберігання, розгляньте їх при денному світлі, щоб переконатися, що вони в хорошому стані.

Також хороший момент, щоб позбутися зношених весняних речей, які вже не виглядають привабливо.

Чи не траплялося вам так, що після тривалого прибирання ваш дім все одно не сяє чистотою? Деякі звичні дії, які ми вважаємо корисними, насправді можуть лише погіршити стан нашого житла. Перевірте себе, чи робити ви таким чином.

Помилки під час прибирання, яких слід уникати, щоб не погіршити стан оселі:

Нехтування очищенням сміттєвого відра

Оскільки звичайного миття водою та милом недостатньо, у відрі для сміття може накопичуватися бруд і пліснява, тому важливо добре його вимивати та дезінфікувати, щоб уникнути неприємного запаху.

Інтенсивне натирання плям на килимі

Коли ви сильно трете пляму, ви лише відкриваєте волокна килима для накопичення ще більшої кількості бруду, тому замість цього промокніть пляму або використайте універсальний засіб і чисту тканину з мікрофібри.

Використання дорогих засобів для чищення плити

Оскільки дорогі засоби не завжди є найефективнішими, змішайте харчову соду з водою до стану пасти, нанесіть на забруднення, накрийте вологою тканиною та залиште на 30 хвилин, після чого протріть поверхню.

Надмірне використання засобу для миття посуду

Хоча цей засіб ефективний для видалення жиру, він може залишати плівку, яка накопичує бруд, тому використовуйте його дозовано та змивайте ретельно.

Використання поліролі для нержавіючої сталі на холодильнику

Оскільки поліроль притягує пил, відбитки пальців і шерсть тварин, використовуйте м’яку тканину з мікрофібри та натуральні засоби, щоб досягти блиску.

Ігнорування пилу на холодильнику

Оскільки пил може накопичуватися на змійовиках холодильника, знижуючи ефективність його роботи, використовуйте насадку для пилососа або щітку з довгою ручкою, щоб очистити пил.

Надмірне використання засобів для підлоги

Оскільки надлишок засобів для миття підлоги залишає липкий шар, який швидко накопичує бруд, використовуйте мінімальну кількість засобу та обов’язково очищайте кути й плінтуси.

Загальні поради щодо прибирання

Приділіть увагу кутам, щілинам та важкодоступним полицям, де часто накопичується пил і бруд.

Регулярно міняйте ганчірки, щоб не розносити бруд по оселі, адже це може призвести до погіршення стану приміщення.

Регулярно провітрюйте приміщення, щоб забезпечити свіже повітря та уникнути накопичення шкідливих речовин.