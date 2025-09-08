Прибирає плісняву та пил: ця кімнатна рослина зробить повітря у вашому домі чистим

Вазон / © Фото з відкритих джерел

Ми часто сприймаємо кімнатні рослини як елемент декору, але деякі з них мають унікальну здатність значно покращувати якість повітря в домі. Особливо це актуально в осінньо-зимовий період, коли опалення робить повітря сухим, а пил накопичується швидше. Однією з таких рослин є сансев’єрія, відома також як «щучий хвіст».

Сансев’єрія не тільки прикрашає інтер’єр своїм жорстким листям, але й виконує функцію природного фільтра. Вона активно поглинає пил та шкідливі домішки, одночасно насичуючи повітря киснем. Це робить її ідеальним вибором для спальні. Ця рослина також допомагає регулювати вологість повітря, що особливо важливо біля батарей та опалювальних приладів. Завдяки цьому зменшується сухість у дихальних шляхах і знижується ризик появи плісняви.

Сансев’єрія — невибаглива рослина, яка не потребує багато світла чи частого поливу. Щоб вона ефективно очищала повітря, достатньо протирати її листя вологою ганчіркою раз-двічі на тиждень. Розташуйте її біля джерела тепла, але не надто близько.

Вже за кілька тижнів ви помітите, що повітря у вашому домі стане свіжішим, а дихати буде легше. Це особливо важливо для сімей з дітьми та літніми людьми, оскільки сансев’єрія допомагає створити здоровий мікроклімат без використання хімії.

