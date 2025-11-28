Прибираємо друге підборіддя, підтягуємо овал обличчя в домашніх умовах

Як прибрати друге підборіддя

Ви будете здивовані, але часто друге підборіддя може зникнути без необхідності дорогих салонних методик, ін’єкцій чи складних процедур. Секрет полягає у регулярному тренуванні м’язів обличчя, так званому фейс-фітнесі і для цього вам потрібні лише дисципліна і дзеркало.

Вправа, яка прибере друге підборіддя в домашніх умовах

Вправа, яка допоможе впоратися з лругим підборіддям — це «упор язиком».

Для виконання цієї вправи зімкніть губи, щосили притисніть язик до піднебіння і затримайте цю напругу на 10 секунд. повторіть цей рух 10 разів.

Цей прийом будить глибокі м’язи під щелепою. Робіть його перед дзеркалом — це допоможе контролювати, щоб ви не морщили лоба та не напружували зайві м’язи.

Як працюють вправи, що прибирають друге підборіддя

Лицьові м’язи унікальні тим, що вони кріпляться безпосередньо до шкіри, і коли ці м’язи втрачають тонус, провисає і сама шкіра, особливо в зоні під щелепою.

Регулярні вправи посилюють кровообіг, допомагають виводити зайву рідину, зменшуючи набряклість, і, найголовніше, підтягують овал обличчя. Достатньо приділяти цьому лише 10 хвилин щодня вранці, і вже за 3 тижні ви зможете помітити перші позитивні зміни.

Як повернути чіткість овалу лиця

Щоб закріпити результат і повернути лінії щелепи чіткість, варто додати два перевірені прийоми.

Перший — «ложка», Уявіть, що на нижній губі лежить ложка, підніміть голову вгору, ніби ви зачерпуєте повітря, і затримайтеся в цьому положенні на 5 секунд, виконайте 5-7 повторів.

Друга вправа — «лебедина шия». Тягніться маківкою голови до стелі, максимально витягуючи шию, при цьому язик має бути притиснутий до піднебіння, виконайте 5-7 разів по 10 секунд. Ці рухи зміцнюють лінію щелепи та передню частину шиї, де шкіра обвисає найчастіше.

Підтримка результату

Для збереження досягнутого результату варто спати на спині з низькою подушкою, пити півтора-два літри води на день і виконувати підтримуючі тренування тричі на тиждень.

Новачкам слід уникати надто сильної напруги, занять «між справою» (потрібна повна концентрація) та різких коливань ваги, які негативно впливають на еластичність шкіри.