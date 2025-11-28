ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Прибираємо друге підборіддя, підтягуємо овал обличчя в домашніх умовах

Підтягнутий овал обличчя: одна ранкова вправа, яка прибирає друге підборіддя без косметологів

Автор публікації
Ганна Носова
Ви будете здивовані, але часто друге підборіддя може зникнути без необхідності дорогих салонних методик, ін’єкцій чи складних процедур. Секрет полягає у регулярному тренуванні м’язів обличчя, так званому фейс-фітнесі і для цього вам потрібні лише дисципліна і дзеркало.

Вправа, яка прибере друге підборіддя в домашніх умовах

Вправа, яка допоможе впоратися з лругим підборіддям — це «упор язиком».

Для виконання цієї вправи зімкніть губи, щосили притисніть язик до піднебіння і затримайте цю напругу на 10 секунд. повторіть цей рух 10 разів.

Цей прийом будить глибокі м’язи під щелепою. Робіть його перед дзеркалом — це допоможе контролювати, щоб ви не морщили лоба та не напружували зайві м’язи.

Як працюють вправи, що прибирають друге підборіддя

Лицьові м’язи унікальні тим, що вони кріпляться безпосередньо до шкіри, і коли ці м’язи втрачають тонус, провисає і сама шкіра, особливо в зоні під щелепою.

Регулярні вправи посилюють кровообіг, допомагають виводити зайву рідину, зменшуючи набряклість, і, найголовніше, підтягують овал обличчя. Достатньо приділяти цьому лише 10 хвилин щодня вранці, і вже за 3 тижні ви зможете помітити перші позитивні зміни.

Як повернути чіткість овалу лиця

Щоб закріпити результат і повернути лінії щелепи чіткість, варто додати два перевірені прийоми.

Перший — «ложка», Уявіть, що на нижній губі лежить ложка, підніміть голову вгору, ніби ви зачерпуєте повітря, і затримайтеся в цьому положенні на 5 секунд, виконайте 5-7 повторів.

Друга вправа — «лебедина шия». Тягніться маківкою голови до стелі, максимально витягуючи шию, при цьому язик має бути притиснутий до піднебіння, виконайте 5-7 разів по 10 секунд. Ці рухи зміцнюють лінію щелепи та передню частину шиї, де шкіра обвисає найчастіше.

Підтримка результату

Для збереження досягнутого результату варто спати на спині з низькою подушкою, пити півтора-два літри води на день і виконувати підтримуючі тренування тричі на тиждень.

Новачкам слід уникати надто сильної напруги, занять «між справою» (потрібна повна концентрація) та різких коливань ваги, які негативно впливають на еластичність шкіри.

