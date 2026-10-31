Причина повільного інтернету може бути не в роутері: чому потрібно придивитись до меблів

Інтернет / © Pexels

Реклама

Якщо інтернет раптом став повільним або періодично зникає, причиною може бути не лише роутер, модем чи мережевий порт. Ethernet-кабель, який притиснули меблями або зігнули в тісному куті, також варто оглянути.

Звичайний плавний вигін сам по собі не знижує швидкість. Ризик з'являється, коли кабель різко заломлений, натягнутий або довго лежить у положенні, для якого він не призначений. У такому разі передання даних може погіршитися, а з'єднання — стати нестабільним.

Реклама

На практиці небажано формувати з Ethernet-кабелю різкий угол 90 градусів у формі літери «Г». Безпечніше прокласти його плавною дугою, не перетискати стяжкою та не затискати між стіною та важкими меблями.

Реклама

Як перевірити, чи проблема саме в кабелі

Почніть із простого огляду. На оболонці не має бути глибокого залому, тріщини, сплющеної ділянки або слідів сильного притискання. Перевірте також, чи надійно вставлені конектори в роутер, комутатор або комп'ютер.

Далі тимчасово прокладіть кабель вільно, без натягу й гострих кутів. Після цього перевірте з'єднання знову. Якщо швидкість або стабільність помітно змінилися, попередній спосіб прокладання міг бути частиною проблеми.

Найнадійніше порівняння — під'єднати інший, завідомо справний Ethernet-кабель такої самої довжини або з потрібними характеристиками. Якщо симптом зникає, старий кабель варто замінити. За наявності мережевого тестера можна додатково перевірити цілісність лінії та правильність з'єднання жил.

Що зробити під час прокладання чи заміни

Щоб не повторити проблему, прокладайте кабель із запасом довжини та залишайте місце для плавного повороту. Не тягніть його до натягу, не притискайте важкими предметами та не робіть гострих складок біля конекторів.

Реклама

Перед монтажем звіртеся з паспортом саме вашої моделі: допустимий радіус вигину залежить від конструкції кабелю . Якщо документації немає, оберіть вільніший маршрут і не намагайтеся втиснути дріт у вузьку щілину силою.

Якщо після розпрямлення чи заміни на справний кабель швидкість і далі нестабільна, шукайте причину в іншому місці — перевірте порт та мережеве обладнання або зверніться до провайдера.

Новини партнерів

Новини партнерів