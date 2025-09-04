ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
68
Час на прочитання
3 хв

Ваша кішка може забути вас: ознаки деменції у тварини, про які ніхто не говорить

Чи знали ви, що у вашого кота може бути деменція? Ветеринари б’ють на сполох: це захворювання широко поширене серед літніх тварин.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Кіт

Кіт / © unsplash.com

Багато власників навіть не здогадуються, що їхні улюбленці, як і люди, схильні до деменції. Нещодавні дослідження підтвердили, що котяча деменція (або синдром когнітивної дисфункції) розвивається майже так само, як і у людей, і має багато схожих симптомів.

Про це пише Sciencealert.

Це вікове захворювання є досить поширеним. Одне з досліджень показало, що понад половина котів віком від 15 років мають ознаки деменції, а у деяких тварин перші симптоми можуть з’явитися вже у віці семи років.

За даними іншого опитування, близько 28% котів віком 11-14 років демонструють щонайменше одну поведінкову зміну, пов’язану з деменцією.

Ознаки деменції у котів

Важливо знати, на які симптоми звертати увагу, щоб вчасно допомогти своєму улюбленцю.

  1. Незвичайна поведінка: кішка може почати голосно нявкати вночі або в незвичних ситуаціях.

  2. Зміни в спілкуванні: тварина може ставати надмірно «липучою» або, навпаки, уникати взаємодії, виглядати дратівливою чи не впізнавати знайомих людей.

  3. Порушення сну: тварина може багато спати вдень і бути неспокійною вночі.

  4. Проблеми з туалетом: кішка починає ходити в туалет повз лоток.

  5. Дезорієнтація: як і люди, коти можуть плутатися або блукати, дивитися в одну точку, застрягати за предметами або ходити не в той бік.

  6. Зміни в активності: кішка може стати менш активною, рідше гратися або доглядати за собою.

  7. Тривога: тварина може проявляти занепокоєння в звичних ситуаціях, ховатися.

  8. Проблеми з навчанням: кішка забуває раніше засвоєні звички (наприклад, де стоїть миска з їжею) або не може навчитися нового.

Як допомогти кішці?

Якщо ви помітили ці симптоми, перш за все, зверніться до ветеринара. Ці ознаки можуть вказувати на інші захворювання, наприклад, артрит чи проблеми з нирками.

Ліків від котячої деменції не існує, але є способи покращити якість життя тварини. Зокрема, можна змінити середовище:

  • для котів на ранній стадії деменції ігри та інтерактивні іграшки можуть уповільнити прогресування хвороби.

  • для тварин з важкими симптомами, навпаки, часті зміни можуть викликати тривогу.

Також можна переглянути раціон: додавання антиоксидантів (вітаміни Е та С) та жирних кислот може уповільнити прогресування хвороби. Важливо пам’ятати, що добавки для собак давати котам не можна, бо вони можуть містити токсичні для них речовини, такі як альфа-ліпоєва кислота.

Знання симптомів допоможе вам вчасно звернутися до фахівця, щоб ваша кішка отримала необхідну підтримку і найкращий догляд у зрілому віці.

Нагадаємо, вчені з Единбурзького університету виявили у котів з деменцією зміни в мозку, які дивовижно нагадують ті, що спостерігаються у людей з хворобою Альцгеймера. Це відкриття відкриває нові можливості для дослідження і лікування вікових захворювань мозку як у тварин, так і у людей.

Раптова втрата ваги у котів — сигнал тривоги. Вона може свідчити як про банальну нестачу калорій у раціоні, так і про серйозні захворювання. Ігнорувати цей симптом небезпечно.

Також, якщо ваш кіт раптом впаде у ванну, то, скоріш за все, він буде шокований і втече ледь не швидше, ніж падав у воду. Переважна більшість власників котів скаже, що ці тварини та вода — несумісні. Однак існують винятки.

Дата публікації
Кількість переглядів
68
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie