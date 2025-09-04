- Дата публікації
Ваша кішка може забути вас: ознаки деменції у тварини, про які ніхто не говорить
Чи знали ви, що у вашого кота може бути деменція? Ветеринари б’ють на сполох: це захворювання широко поширене серед літніх тварин.
Багато власників навіть не здогадуються, що їхні улюбленці, як і люди, схильні до деменції. Нещодавні дослідження підтвердили, що котяча деменція (або синдром когнітивної дисфункції) розвивається майже так само, як і у людей, і має багато схожих симптомів.
Про це пише Sciencealert.
Це вікове захворювання є досить поширеним. Одне з досліджень показало, що понад половина котів віком від 15 років мають ознаки деменції, а у деяких тварин перші симптоми можуть з’явитися вже у віці семи років.
За даними іншого опитування, близько 28% котів віком 11-14 років демонструють щонайменше одну поведінкову зміну, пов’язану з деменцією.
Ознаки деменції у котів
Важливо знати, на які симптоми звертати увагу, щоб вчасно допомогти своєму улюбленцю.
Незвичайна поведінка: кішка може почати голосно нявкати вночі або в незвичних ситуаціях.
Зміни в спілкуванні: тварина може ставати надмірно «липучою» або, навпаки, уникати взаємодії, виглядати дратівливою чи не впізнавати знайомих людей.
Порушення сну: тварина може багато спати вдень і бути неспокійною вночі.
Проблеми з туалетом: кішка починає ходити в туалет повз лоток.
Дезорієнтація: як і люди, коти можуть плутатися або блукати, дивитися в одну точку, застрягати за предметами або ходити не в той бік.
Зміни в активності: кішка може стати менш активною, рідше гратися або доглядати за собою.
Тривога: тварина може проявляти занепокоєння в звичних ситуаціях, ховатися.
Проблеми з навчанням: кішка забуває раніше засвоєні звички (наприклад, де стоїть миска з їжею) або не може навчитися нового.
Як допомогти кішці?
Якщо ви помітили ці симптоми, перш за все, зверніться до ветеринара. Ці ознаки можуть вказувати на інші захворювання, наприклад, артрит чи проблеми з нирками.
Ліків від котячої деменції не існує, але є способи покращити якість життя тварини. Зокрема, можна змінити середовище:
для котів на ранній стадії деменції ігри та інтерактивні іграшки можуть уповільнити прогресування хвороби.
для тварин з важкими симптомами, навпаки, часті зміни можуть викликати тривогу.
Також можна переглянути раціон: додавання антиоксидантів (вітаміни Е та С) та жирних кислот може уповільнити прогресування хвороби. Важливо пам’ятати, що добавки для собак давати котам не можна, бо вони можуть містити токсичні для них речовини, такі як альфа-ліпоєва кислота.
Знання симптомів допоможе вам вчасно звернутися до фахівця, щоб ваша кішка отримала необхідну підтримку і найкращий догляд у зрілому віці.
Нагадаємо, вчені з Единбурзького університету виявили у котів з деменцією зміни в мозку, які дивовижно нагадують ті, що спостерігаються у людей з хворобою Альцгеймера. Це відкриття відкриває нові можливості для дослідження і лікування вікових захворювань мозку як у тварин, так і у людей.
