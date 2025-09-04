Ваша кішка може забути вас: ознаки деменції у тварини, про які ніхто не говорить

Кіт / © unsplash.com

Багато власників навіть не здогадуються, що їхні улюбленці, як і люди, схильні до деменції. Нещодавні дослідження підтвердили, що котяча деменція (або синдром когнітивної дисфункції) розвивається майже так само, як і у людей, і має багато схожих симптомів.

Про це пише Sciencealert.

Це вікове захворювання є досить поширеним. Одне з досліджень показало, що понад половина котів віком від 15 років мають ознаки деменції, а у деяких тварин перші симптоми можуть з’явитися вже у віці семи років.

За даними іншого опитування, близько 28% котів віком 11-14 років демонструють щонайменше одну поведінкову зміну, пов’язану з деменцією.

Ознаки деменції у котів

Важливо знати, на які симптоми звертати увагу, щоб вчасно допомогти своєму улюбленцю.

Незвичайна поведінка: кішка може почати голосно нявкати вночі або в незвичних ситуаціях. Зміни в спілкуванні: тварина може ставати надмірно «липучою» або, навпаки, уникати взаємодії, виглядати дратівливою чи не впізнавати знайомих людей. Порушення сну: тварина може багато спати вдень і бути неспокійною вночі. Проблеми з туалетом: кішка починає ходити в туалет повз лоток. Дезорієнтація: як і люди, коти можуть плутатися або блукати, дивитися в одну точку, застрягати за предметами або ходити не в той бік. Зміни в активності: кішка може стати менш активною, рідше гратися або доглядати за собою. Тривога: тварина може проявляти занепокоєння в звичних ситуаціях, ховатися. Проблеми з навчанням: кішка забуває раніше засвоєні звички (наприклад, де стоїть миска з їжею) або не може навчитися нового.

Як допомогти кішці?

Якщо ви помітили ці симптоми, перш за все, зверніться до ветеринара. Ці ознаки можуть вказувати на інші захворювання, наприклад, артрит чи проблеми з нирками.

Ліків від котячої деменції не існує, але є способи покращити якість життя тварини. Зокрема, можна змінити середовище:

для котів на ранній стадії деменції ігри та інтерактивні іграшки можуть уповільнити прогресування хвороби.

для тварин з важкими симптомами, навпаки, часті зміни можуть викликати тривогу.

Також можна переглянути раціон: додавання антиоксидантів (вітаміни Е та С) та жирних кислот може уповільнити прогресування хвороби. Важливо пам’ятати, що добавки для собак давати котам не можна, бо вони можуть містити токсичні для них речовини, такі як альфа-ліпоєва кислота.

Знання симптомів допоможе вам вчасно звернутися до фахівця, щоб ваша кішка отримала необхідну підтримку і найкращий догляд у зрілому віці.

Нагадаємо, вчені з Единбурзького університету виявили у котів з деменцією зміни в мозку, які дивовижно нагадують ті, що спостерігаються у людей з хворобою Альцгеймера. Це відкриття відкриває нові можливості для дослідження і лікування вікових захворювань мозку як у тварин, так і у людей.

