Як прочистити пральну машину від бруду, нальоту та неприємного запаху

Пральна машинка

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Сучасна побутова техніка покликана максимально спростити повсякденний побут, проте більшість власників використовує лише базові програми прання, навіть не здогадуючись про наявність корисних прихованих опцій. Однією з найважливіших, але нерідко ігнорованих функцій є режим автоматичного очищення барабана. Ця технологічна можливість дозволяє позбутися накопиченого бруду, вапняного нальоту, залишків прального порошку та неприємного запаху без залучення дорогих агресивних хімічних засобів чи виклику майстра.

Багатьом користувачам достатньо лише дізнатися правильне поєднання клавіш на своїй панелі управління, щоб запустити процес повноцінного обслуговування пристрою.

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Навіщо потрібний режим самоочищення, як він працює

У процесі регулярної експлуатації всередині прального барабана, на гумовому ущільнювачі та в прихованих внутрішніх патрубках неминуче накопичуються волокна тканини, ворсинки та залишки нерозчинених мийних засобів. Додавання до цього постійної вологості створює ідеальне середовище для розмноження плісняви, грибка та бактерій, що з часом спричиняє появу стійкого застійного запаху, який передається білизні.

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Спеціальний режим самоочищення розроблений для нейтралізації цих факторів. Під час його активації машина запускає цикл із високою температурою води та інтенсивним обертанням барабана. Потужні гідродинамічні потоки гарячої води ефективно вимивають застарілий бруд і розчиняють жирові відкладення з важкодоступних вузлів. Головна перевага цієї процедури полягає в тому, що вона не потребує додавання жодних побутових хімікатів чи прального порошку — самоочищення відбувається виключно за рахунок термічної та механічної обробки гарячою водою.

Як запустити режим самоочищення у різних марках пральних машин

На панелі управління більшості сучасних моделей ця функція зашифрована у вигляді комбінації двох кнопок. Виробники зазвичай з’єднують їх тонкою графічною дужкою з написом Hold 3 sec, значком зірочки або піктограмою барабана.

Для активації самоочищення потрібно одночасно натиснути обидві клавіші, утримувати їх 2–3 секунди до звукового сигналу або появи позначки на дисплеї, після чого натиснути «Старт»:

У багатьох моделях LG та Samsung одночасно натисніть та утримуйте кнопки «Інтенсивне прання» (Intensive) і «Захист від зминання» (Crease Care / «Без зминання»). На багатьох панелях поруч із ними нанесено підпис Tub Clean або іконку барабана.

У пральних машинах Samsung (альтернативна комбінація) затисніть кнопки «Ополіскування» та «Віджимання» (на окремих версіях — «Замочування» та «Швидке прання») на 3 секунди до появи на екрані символу Eco Drum Clean або Eco Tub Clean.

У пральних машинах Bosch та Siemens утримуйте разом кнопки «Готово через» (таймер) і «Швидкість віджимання» протягом 3 секунд, або виберіть окрему програму Drum Clean безпосередньо на ручці вибору режимів.

У пральних машинах Whirlpool: одночасно затисніть кнопки «Інтенсивне ополіскування» та «Віджимання» (Spin), або активуйте спеціальний режим Clean+.

У пральних машинах Electrolux та Zanussi: скористайтеся програмою прання бавовни при 90°C із додатковою опцією «Швидке прання», або утримуйте комбінацію кнопок із позначкою зірочки.

У пральних машинах Indesit та Beko утримуйте дві кнопки додаткових опцій (зазвичай це «Легке прасування» та «Додаткове ополіскування»), об’єднані графічною лінією зі значком Self Clean або Drum Clean.

У пральних машинах Gorenje одночасно натисніть кнопки «Температура» та «Віджимання», або оберіть спеціальний режим SterilTub на селекторі програм.

Перед запуском режиму обов’язково переконайтеся, що барабан повністю порожній, адже висока температура води та інтенсивне обертання розраховані виключно на промивання самої машини.

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Де шукати точну інструкцію для вашої машини

Оскільки комбінація клавіш варіюється залежно від конкретної серії, року випуску та бренду побутової техніки, перед першим запуском варто перевірити точний алгоритм у першоджерелах:

Паперова інструкція — шукайте розділи «Догляд та обслуговування», «Спеціальні функції» або «Чищення барабана».

Офіційний сайт виробника — якщо друковане керівництво втрачено, введіть повну точну назву вашої моделі (зі стікера на дверцятах чи задній панелі) у розділі «Підтримка» на офіційному сайті бренду, щоб завантажити інструкцію.

Візуальний огляд панелі — уважно огляньте блок кнопок — шукайте дві сусідні клавіші, з’єднані лінією з позначкою Hold 3 sec, Tub Clean або іконкою зірочки чи барабана.

Комплексний догляд для подовження строку служби техніки

Щоб пральна машина працювала без збоїв тривалий час, фахівці з обслуговування побутової техніки рекомендують поєднувати автоматичний режим із простими щоденними правилами догляду:

Після кожного прання залишайте дверцята барабана та лоток для мийних засобів трохи прочиненими для вільної циркуляції повітря.

Не насипайте занадто багато порошку чи гелю, оскільки їхні залишки осідають на внутрішніх стінках бака.

Періодично промивайте зливний фільтр у нижній частині корпусу, щоб уникнути засмічення та аварійних зупинок.

Систематична профілактика й вчасний запуск режиму самоочищення допомагають уникнути коштовного ремонту, продовжують термін експлуатації техніки та гарантують ідеальну свіжість випраних речей.

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