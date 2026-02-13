Прихована пастка розуму: психологи пояснили, чому ми виправдовуємо погані рішення

Як розпізнати когнітивний дисонанс і перестати виправдовувати помилки / © pexels.com

Чи траплялося вам виправдовувати рішення, яке насправді було неправильним? Наприклад, залишатися на роботі, яку ненавидите, бо «треба сплачувати рахунки».

Це класичний випадок когнітивного дисонансу — психологічного явища, коли наш розум намагається примирити суперечливі переконання і змушує нас триматися за рішення, навіть якщо вони вже не приносять користі.

Автором теорії когнітивного дисонансу — однієї з найвпливовіших і досліджених у соціальній психології — є американський психолог Леон Фестінгер.

Саме він припустив, що люди відчувають дискомфорт, коли дотримуються суперечливих переконань.

Чому ми тримаємось за погані вибори

Ми всі хоч раз у житті робили невірний вибір. Спочатку все добре, але потім з’являються сумніви. Замість того, щоб визнати помилку, ми вигадуємо причини її виправдати. Це і є когнітивний дисонанс — пастка розуму, що змушує людину триматися за вибір, навіть коли він їй шкодить. Що це означає?

Ми тримаємось за свої рішення не тому, що вони правильні, а тому, що визнати помилку надто неприємно. Це як носити джинси на розмір менші — незручно, але ж купили…

Так само ми виправдовуємо токсичні стосунки або роботу, що не приносить радості.

Пора змінюватися і відпустити старі звички та токсичні стосунки.

Замість «я не можу», скажіть собі «я вибираю не робити цього».

Прийняття дає силу. Дивіться на минулі рішення як на уроки, а не як на помилки. Адже кожне рішення, навіть неідеальне, формує ваш шлях. Прийміть свою людську недосконалість.

Як звільнитися від виправдань і почати робити те, що приносить задоволення

Спитайте себе: що б ви порадили кращому другу в такій ситуації? Відповідь і буде правильним вибором.

Оточуйте себе людьми, які заохочують розвиток і чесність.

Ведіть щоденник. Записуйте своє щоденні рішення — значні і не дуже. Записи Ці нотатки допоможуть побачити розбіжності та прогрес.

Практикуйте усвідомленість. Йога та медитація допомагають відчути дискомфорт без оцінки.

Припиніть боротися з минулими рішеннями. Не картайте себе, а сприймайте їх як уроки. Кожна помилка робить вас більш досвідченими.

Наступного разу, коли захочете виправдати погане рішення, зробіть крок назад: відчуйте сумніви та прийміть їх як частину свого людського досвіду.

