Прихована загроза у чашці: дієтологи радять відмовитися від цього виду кави

Напій може містити велику кількість цукру та рослинних жирів / © Credits

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Кава «3-в-1» у пакетиках є шкідливою через свій склад, де на перших місцях замість кави — цукор, глюкозно-фруктозний сироп і гідрогенізована пальмова олія, а частка самої кави становить менш як 8%.

Про це пише Medonet.pl.

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Усі три інгредієнти, які стоять на початку списку, шкідливі для здоров’я.

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За словами експертів, надмірна кількість цукру в раціоні призводить до підвищення артеріального тиску та збільшення концентрації тригліцеридів.

Це, своєю чергою, безпосередньо пов’язано з прискореним розвитком атеросклерозу, який зрештою може призвести до інфаркту або інсульту. Крім того, цукор впливає на масу тіла та погіршує самопочуття.

Ще один недолік кави «3-в-1» — калорійність. Одна порція об’ємом 150 мл може містити близько 73 ккал, тоді як чашка чорної кави без добавок об’ємом 200 мл — лише близько 2 ккал.

Чим замінити каву «3-в-1»

Фахівці радять обирати натуральну каву в зернах, мелену або звичайну розчинну каву без додавання цукру. За бажанням до неї можна самостійно додати молоко або вершки.

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Альтернативою також можуть стати зелений чай, матча або мате. Тим, хто надає перевагу напоям без кофеїну, підійде вода з лимоном або імбиром.

Водночас дієтологи наголошують, що проблема полягає не в розчинній каві як такій, а в складі готових сумішей. Тому перед покупкою варто звертати увагу на кількість цукру та наявність гідрогенізованих жирів.

Раніше повідомлялося, що надмірне споживання кави може мати протилежний ефект, а саме, прискорювати серцебиття, посилювати тривожність і збудження, а також заважати засинанню. Усе це здатне негативно впливати на настрій і рівень стресу.

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