Прихований світ: вчені знайшли гігантську екосистему всередині Землі

Всередині Землі виявили гігантську екосистему / © T4

Реклама

Під ногами людства лежить дивовижна екосистема, яка донедавна залишалася практично незвіданою. Вона отримала назву «підземні Галапагоські острови» завдяки своєму неймовірному біорізноманіттю, яке, за оцінками вчених, може зрівнятися або навіть перевершити генетичне багатство життя на поверхні планети.

Дослідницька група, яка презентувала свою роботу на щорічній зустрічі Американського геофізичного союзу у 2018 році, виявила, що ця прихована біосфера значно більша, ніж вважалося раніше. Вона приблизно вдвічі перевищує за об’ємом усі океани разом узяті, пише T4.

Вчені повідомили, що близько 70% усіх мікробів на планеті мешкає саме під землею. Загальна маса цих організмів становить від 15 до 23 мільярдів тонн вуглецю — у сотні разів більше, ніж маса всіх людей на поверхні. Цей підземний світ, попри відсутність світла, нищівний тиск, високі температури та майже повну відсутність поживних речовин, кишить життям. Тут домінують бактерії та археї, але дослідники також виявили еукаріотів, наприклад, нематоду, знайдену на глибині понад 1,4 км у південноафриканській золотій шахті.

Реклама

Прийти до таких висновків стало можливим завдяки надглибокому бурінню, зразки якого були взяті з глибини до 5 км. Як зазначила Карен Ллойд, доцент мікробіології з Університету Теннессі, «десять років тому ми взяли проби лише з кількох місць, де очікували знайти життя». Тепер стало очевидно, що мікроорганізми можна виявити практично скрізь, хоча дослідники, очевидно, дослідили лише мізерно малу частину глибокої біосфери.

Це відкриття порушує важливі питання про межі життя на Землі та за її межами, оскільки дозволяє вивчати, як організми виживають в екстремальних умовах. За словами мікробного еколога Ріка Колвелла, ми ще не знаємо, як це підземне життя впливає на життя на поверхні та навпаки, а також лише починаємо розуміти унікальний метаболізм, який дозволяє їм існувати в таких ворожих умовах.

Нагадаємо, під дном Тихого океану виявлено невідомий світ живих істот.