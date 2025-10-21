Як підвищити рівень вашої енергії без кави: вчені знайшли простий спосіб

Дослідники з’ясували, що зменшення тривалості сидіння на 30 хвилин щодня покращує метаболізм та дає енергію / © Getty Images

Реклама

Згідно з даними науковців, зменшення щоденного часу сидіння всього на 30 хвилин здатне значно покращити метаболізм і дати людям природний приплив бадьорості. Дослідники з’ясували, що це підвищує ефективність організму у використанні як жирів, так і вуглеводів для отримання необхідної енергії.

Про це пише The Mirror.

Як зазначають дослідники, запровадження цієї простої звички необхідно для людей із сидячим способом життя, які мають підвищений ризик серцевих захворювань та діабету.

Реклама

Малорухливість у поєднанні з неправильним харчуванням призводить до того, що організм споживає більше енергії, ніж витрачає, що підвищує ризик хронічних проблем.

© Getty Images

За словами авторки дослідження Тару Гартвейт із Фінляндії, порушення цієї гнучкості призводить до підвищення рівня цукру та ліпідів у крові, і замість перетворення на енергію, надлишок жиру та цукрів відкладається в організмі.

«Якщо метаболічна гнучкість порушена, рівень цукру та ліпідів у крові може підвищитися, і замість того, щоб використовуватися для виробництва енергії, надлишок жиру та цукрів може бути спрямований на процес їх накопичення в організмі», — зазначила Гартвейт.

У дослідженні, опублікованому в Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, взяли участь 64 дорослих, які вели малоактивний спосіб життя та мали ризик серцевих хвороб і діабету.

Реклама

Інтервенційній групі запропонували скоротити час сидіння лише на одну годину щодня — без структурованих вправ, а просто додаючи більше стояння та легких рухів. Контрольна група продовжувала звичний малорухливий спосіб життя.

«Наші результати свідчать про те, що зменшення сидячого способу життя та збільшення навіть легкої щоденної активності (як-от вставання під час розмови) можуть підтримувати метаболічне здоров’я та допомагати запобігати хворобам у групах ризику», — зазначила Гартвейт.

Хоча через шість місяців дослідники не виявили суттєвої різниці у метаболічній гнучкості між інтервенційною та контрольною групами (попри те, що перша скоротила сидіння в середньому на 40 хвилин), подальший аналіз виявив ключовий поріг: учасники, яким вдалося скоротити час сидіння щонайменше на 30 хвилин, продемонстрували значно покращену метаболічну гнучкість та окислення жирів.

Чим більше збільшувався час стояння, тим кращим був кінцевий результат. Гартвейт підсумовує, що цей позитивний метаболічний ефект стосується головним чином тих, хто фізично неактивний і вже має надмірну вагу та підвищений ризик захворювань.

Реклама

Дослідниця Тару Гартвейт стверджує, що навіть мінімальна активність позитивно впливає на малорухливих людей. Для кращого ефекту Гартвейт радить займатися спортом.

Раніше експерти назвали 5 небезпечних установок, які змушують нас втрачати енергію.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.