Припиніть псувати котлети: три помилки у приготуванні роблять їх дубовими

Як приготувати м’які соковиті котлети

Навіть досвідчені господині іноді дивуються, чому котлети виходять жорсткими, сухими або гумовими. На перший погляд, фарш — проста справа: м’ясо, яйце, цибуля та спеції. Але саме дрібні нюанси визначають, якою буде ваша страва. Якщо хочете, щоб котлети завжди виходили пухкими та соковитими, важливо не допускати типових помилок, які непомітно псують результат.

Три головні помилки, через які котлети стають твердими

Занадто довго вимішуєте фарш. Чим активніше ви працюєте ложкою або руками, тим щільнішим стає м’ясо. Через надмірне вимішування білки стягуються, і котлети втрачають ніжність. Як правильно: перемішайте фарш лише до об’єднання інгредієнтів, не більше 40 секунд. Додаєте занадто багато хліба чи борошна. Щоб котлети були м’якими, багато хто кладе більше хліба чи панірувальних сухарів, ніж потрібно. Але надлишок наповнювачів робить структуру щільною, а готову страву — сухою. Оптимальна кількість хліба — не більше 20% від об’єму м’яса. Смажите котлети на надто сильному вогні. Висока температура швидко захоплює кірку, а всередині котлета залишається сирою. Щоб довести її до готовності, доводиться пересушувати. Почніть готувати на середньому вогні, потім зменшіть і дайте котлетам дійти.

Щоб котлети завжди виходили соковитими, додайте у фарш ложку холодної води чи вершків — це робить структуру ніжнішою та запобігає пересушуванню.