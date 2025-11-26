Скільки треба порошку на одне прання / © Фото з відкритих джерел

Більшість людей помилково вважають, що чим більше порошку, то чистішим буде одяг. Насправді все навпаки. Надлишок мийного засобу не тільки не підсилює ефект, а й шкодить тканинам, залишає осад у барабані та лише збільшує витрати. Експерти давно визначили точну норму, якої варто дотримуватися, щоб отримати ідеально чисті речі без шкоди для пральної машинки.

Скільки порошку треба сипати на одне прання: думка фахівців

Професійні техніки з обслуговування пральних машин наголошують: сучасні мийні засоби набагато концентрованіші, ніж були 10 років тому. Тож навіть невелика кількість порошку забезпечує повноцінне прання.

Оптимальна доза на одне прання така:

30-40 г порошку для слабо забруднених речей;

50-70 г для середнього рівня забруднення;

80 г максимум для дуже брудного одягу чи білизни.

Більшість людей часто насипають удвічі більше, ніж потрібно, і навіть цього не помічають.

Чому надлишок порошку дуже шкодить не лише речам, а й пральній машині

Надмірна кількість порошку створює густу піну, яку пральна машина не встигає повністю змити. Це призводить до низки проблем.

Осад на тканинах. Порошок застрягає між волокнами, через що одяг стає жорстким, погано пахне та швидше зношується.

Забруднення. Незмита піна осідає як липкий наліт, що з часом провокує появу грибка та неприємного запаху.

Перевантаження двигуна та зливної системи. Чим більше піни, тим важче машині відкачувати воду. Це може спричинити помилки в роботі або навіть поломку приладу.

Зайві витрати. Гроші просто «вилітають у трубу», адже збільшена порція не додає ефективності.

Як визначити правильну норму прального порошку на око

Експерти радять простий спосіб:

заповніть ковпачок або мірну ложку, що йде в комплекті з порошком, можна брати ковпачок від кондиціонеру для білизни;

знайдіть у пакуванні лінію «standard» — саме вона позначає норму на 4-5 кг білизни;

якщо забруднення сильне — додайте половину цієї норми, але не більше.

Коли необхідно зменшувати кількість порошку

Деякі ситуації потребують ще меншої порції:

