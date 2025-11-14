ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
222
Час на прочитання
1 хв

Припиніть вирізати качани: як легко підготувати капусту для голубців та заощадити час

Нова хитрість для господинь дозволяє заощадити час і зберегти неповторний смак голубців.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як підготувати листя капусти швидко та легко

Як підготувати листя капусти швидко та легко / © unsplash.com

Щоб капуста для голубців була ідеальною, забудьте про звичний спосіб вирізання качана. Кожна господиня знає, наскільки нудно і довго потім очищати листя від товстих прожилок, а сама процедура значно уповільнює процес приготування.

Нова проста методика, яку часто використовують професійні кухарі, врятує ваші час і нерви. Все, що потрібно зробити, — акуратно зрізати приблизно третину верхньої частини качана разом з найжорсткішими частинами листя. Завдяки цьому листя капусти для голубців відділяється набагато легше, а жорсткі прожилки майже не залишаються на нижній частині.

Зрізаний верхній шматочок качана не пропаде дарма: з нього можна приготувати ліниві голубці, тушковану капусту або салат. Нижня частина капусти відправляється в киплячу воду всього на кілька хвилин — після цього тонке і еластичне листя легко відділяється руками.

Цей метод допоможе швидко і без зайвих клопотів підготувати капусту для голубців, зробивши класичну страву простішою та набагато приємнішою в приготуванні.

Дата публікації
Кількість переглядів
222
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie