Припиніть вирізати качани: як легко підготувати капусту для голубців та заощадити час

Як підготувати листя капусти швидко та легко / © unsplash.com

Щоб капуста для голубців була ідеальною, забудьте про звичний спосіб вирізання качана. Кожна господиня знає, наскільки нудно і довго потім очищати листя від товстих прожилок, а сама процедура значно уповільнює процес приготування.

Нова проста методика, яку часто використовують професійні кухарі, врятує ваші час і нерви. Все, що потрібно зробити, — акуратно зрізати приблизно третину верхньої частини качана разом з найжорсткішими частинами листя. Завдяки цьому листя капусти для голубців відділяється набагато легше, а жорсткі прожилки майже не залишаються на нижній частині.

Зрізаний верхній шматочок качана не пропаде дарма: з нього можна приготувати ліниві голубці, тушковану капусту або салат. Нижня частина капусти відправляється в киплячу воду всього на кілька хвилин — після цього тонке і еластичне листя легко відділяється руками.

Цей метод допоможе швидко і без зайвих клопотів підготувати капусту для голубців, зробивши класичну страву простішою та набагато приємнішою в приготуванні.