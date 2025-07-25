Природні насоси: які дерева допоможуть осушити ділянку і викачати вологу з каналізації

Які дерева працюють як природні насоси / © Фото з відкритих джерел

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Як працює природне осушення

У природі існує явище під назвою транспірація — процес, за якого волога всмоктується корінням рослин і випаровується через листя. Для росту та розвитку дерев потрібна лише невелика частина цієї води, усе інше повертається в атмосферу.

Цікаво знати, що деякі породи дерев здатні виводити з ґрунту до 900 літрів води на добу. Таким чином, садіння цих «поглиначів вологи» може поступово нормалізувати рівень вологості на вашій території без дорогих дренажних систем.

Скільки води поглинають дерева

Найефективнішим «осушувачем» вважається тополя, вона може виводити з ґрунту до 900 літрів рідини щодня. Але через великі розміри краще висаджувати дерево за межами ділянки, його коренева система все одно знайде воду навіть на відстані 7–12 метрів.

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Для безпечного і практичного озеленення власної території підійдуть інші, не менш ефективні дерева:

Черемха — 150-200 л/добу.

Береза — до 200 л/добу, має декоративний вигляд.

Ялина — витягує до 300 л/добу, підходить для ландшафтного дизайну.

Дуб — від 250 до 600 л/добу, залежно від віку.

Сосна, бук — 100-150 л/добу.

Клен гостролистий, верба — по 250 л/добу.

Чому варто садити ці дерева на своїй ділянці

Висадивши на ділянці кілька таких дерев, ви не лише покращите зовнішній вигляд свого обійстя, але й помітно зменшите вологість ґрунту. До того ж, вам більше не доведеться мати клопоту з відкачуванням каналізації. Варто враховувати, що біологічний дренаж потребує часу, адже дерева мають вирости. Але ефект буде стійким і довготривалим.