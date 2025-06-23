Природний суперфуд: чому варто їсти зараз багато полуниці

Полуниця. / © pixabay.com

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Полуниця має багато поживних речовин. Ця ягода низькокалорійна, багата на вітамін С, антиоксиданти та мінерали - такі як калій і марганець.

Чому дієтологи рекомендують вживати полуницю регулярно, читайте у матеріалі Vogue.

Дослідження приписують цій ягоді багато корисних властивостей: сприяє виробленню колагену, може полегшити акне, захистити серце, регулювати рівень цукру в крові та підтримувати функцію мозку.

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Користь полуниці

Полуниця багата на вітамін С та природні антиоксиданти. Зокрема, елагову кислоту, що підтримує вироблення колагену, зберігають шкіру здоровою та сяючою протягом тривалого часу.

Полуниця має протизапальні властивості.

Полуниця допомагає регулювати рівень цукру в крові. Вона має низький глікемічний індекс і не викликає різкого підвищення рівня цукру в крові. Її можуть вживати діабетики.

Полуниця містять фолієву кислоту (або вітамін B9), яка важлива під час вагітності.

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Полуниця містить калій, який допомагає регулювати кров'яний тиск.

Полуниця багата на воду (91%)

Полуниця низькокалорійні - лише 32 калорії на 100 грамів.

Полуниця містить розчинну та нерозчинну клітковину, яка корисна для корисних бактерій та сприяє здоровому травленню.

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Полуниця допомагає регулювати рівень «поганого» холестерину.

Кому слід уникати вживання полуниці:

Алергія на полуницю є досить поширеним явищем, особливо у дітей. Тому тут треба бути дуже обережними.

Ягода містить антинутрієнти, що пригнічують функцію щитовидної залози. Тому її слід уникати людям із проблемами щитовидної залози.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи можна їсти полуницю, якщо у вас підвищений цукор.

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